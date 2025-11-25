Autistə. A Messina selezione per 10 Scadenza ravvicinata

L’Azienda Trasporti Messina (consulta la pagina web da qui) ha indetto un concorso per l’assunzione di 10 autistə, che saranno assuntə con contratto a tempo indeterminato e pieno.
In particolare saranno coperti posti nel ruolo di Operatori di esercizio – Autoferrotranvieri e si procederà alla stesura di una graduatoria per ulteriori possibili inserimenti lavorativi.
Per partecipare al concorso, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, occorrono:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- patente di guida D con l’abilitazione CQC trasporto persone, entrambe in corso di validità;
- età superiore ai 18 anni;
- idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti all’impiego.
La candidatura può essere presentata fino al 1° dicembre 2025. Clicca qui per scaricare il bando e presentare la domanda di partecipazione.
