Autistə. A Messina selezione per 10 Scadenza ravvicinata

L’Azienda Trasporti Messina (consulta la pagina web da qui) ha indetto un concorso per l’assunzione di 10 autistə, che saranno assuntə con contratto a tempo indeterminato e pieno.

In particolare saranno coperti posti nel ruolo di Operatori di esercizio – Autoferrotranvieri e si procederà alla stesura di una graduatoria per ulteriori possibili inserimenti lavorativi.

Per partecipare al concorso, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, occorrono:

  • diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • patente di guida D con l’abilitazione CQC trasporto persone, entrambe in corso di validità;
  • età superiore ai 18 anni;
  • idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti all’impiego.

La candidatura può essere presentata fino al 1° dicembre 2025Clicca qui per scaricare il bando e presentare la domanda di partecipazione.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani

