Auto, per l’Ue assicurazione obbligatoria anche se non si usa l’auto

L’assicurazione RC auto diventa obbligatoria anche se non si usa l’auto. Lo ha stabilito una direttiva Ue approvata in via definitiva la settimana scorsa dal Parlamento europeo e resa nota da Adnkronos.

Così anche chi parcheggia il mezzo in cortile, nel garage o in un terreno privato, senza usarlo per un po’ di tempo, dovrà comunque avere l’assicurazione RC auto attiva, indipendentemente dal fatto che il mezzo sia in circolazione. Saranno esenti dall’assicurazione solo i relitti, cioè quei mezzi privi di ruote o di motore, tali cioè da non potere più circolare. Queste nuove regole, che modificano la direttiva 2009/103 attualmente vigente e la normativa italiana, per la quale basta parcheggiare l’auto in un luogo privato per “staccare” l’assicurazione e non pagare nulla, non entreranno però in vigore subito, ma dopo l’adozione formale da parte del Consiglio Ue e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale i singoli stati avranno ancora due anni di tempo per il suo recepimento.

Ciro Cardinale

CS