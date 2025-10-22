Autocarro esce di strada e si ribalta lungo la ex S.S. 35 dei Giovi. Soccorso dai Carabinieri e dal personale del 118, il conducente non è grave
Carbonara Scrivia – La Gazzella della Compagnia di Tortona e la pattuglia della Stazione Carabinieri di Castelnuovo Scrivia sono intervenuti lungo la ex S.S. 35 dei Giovi, all’altezza del km 65+600, per la fuoriuscita autonoma dalla sede stradale con conseguente ribaltamento nel fossato adiacente di un autocarro.
Il conducente, soccorso dai Carabinieri e dal personale del 118, è stato trasporto presso l’ospedale di Tortona in codice giallo. Temporaneamente chiuso al traffico per le operazioni recupero del mezzo il tratto di strada, immediatamente riaperto a opera conclusa. Sul posto, anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Tortona.
