Autogrill, assunzioni in tutta Italia

Un contesto dinamico e divertente per lavorare in una realtà in continua espansione nel nostro paese e non solo. Autogrill, che conta 31 mila dipendenti con centinaia di sedi diffuse in tutto il mondo, seleziona personale per vari punti vendita, in particolare da impiegare nei servizi di erogazione del carburante e nelle attività accessorie.

Il gruppo si occupa dei servizi di ristorazione per chi viaggia e gestisce anche i distributori di carburante nelle diverse aree di sosta che si trovano lungo le autostrade italiane. In questo momento si richiedono benzinai da assumere.

In tutto i posti di lavoro sono 40 distribuiti in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Liguria, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia. Sono disponibili posti stagionali per benzinai per l’estate 2022 su tutto il territorio nazionale.

I candidati dovranno essere muniti di auto, di preferenza residenti non lontano dalla stazione di rifornimento, pronti a lavorare part time e secondo turnazione anche in orario notturno, nei weekend e giorni festivi. E’ richiesta precedente esperienza presso impianti di erogazione carburante.

Nel dettaglio i punti Autogrill che assumono sono:

Lazio – Casilina Esterna Oil/Casilina Bar Oil Roma;

Friuli Venezia Giulia – Ledra Est Oil Colloredo di Monte Albano (Udine), Fella Est Oil Malborghetto (Udine);

Piemonte – Monferrato Est Oil Occimiano (Alessandria), Esino Ovest Oil Chiaravalle (Alessandria), Rio Ghidone Ovest Oil Fossano (Cuneo), Bormida Est Castellazzo Bormida (Alessandria);

Toscana – San Casciano Est/Ovest Oil San Casciano in Val di Pesa (Firenze);

Valle d’Aosta – Saint Vincent Ovest Oil Chatillon (Aosta);

Trentino Alto Adige – Paganella Ovest Oil Lavis (Trento);

Sicilia – Calatabiano Ovest Oil (Catania), San Demetrio Ovest Oil Carlentini (Siracusa);

Emilia Romagna – Secchia Ovest Oil Modena, Cantagallo Est Oil Casalecchio di Reno (Bologna), Medesano Est Oil (Parma), Bentivoglio Ovest Oil (Bologna);

Veneto – Limene Sud Oil Padova, Castelnuovo del Garda (Verona), Sile Ovest Casale sul Sile (Treviso), Tesina Sud Torri di Quartesolo (Vicenza), Calstorta Nord Oil Cessano (Treviso);

Lombardia – Rozzano Oil (Milano), Carate Brianza Ovest (Monza Brianza), Brembo Oil Osio Sopra (Bergamo), Monza Oil, Veduggio Oil (Monza Brianza), Capriate Oil (Bergamo);

Liguria – Carcare Este Savona, Giovi Est Ronco Scrivia (Genova), Valleggia Oil (Savona), Conioli Sud Santo Stefano al Mare (Imperia), Brugnato ovest Oil (La Spezia), Rinovo Nord Oil Andora (Savona), San Cristoforo Nord Oil Savona, Bordighera (Imperia), Adda Sud Caravaggio (Bergamo).

I candidati selezionati saranno assunti con contratto a tempo determinato, con possibilità di proroga ed inserimento al termine del periodo. E’ previsto l’inquadramento al Sesto livello CCNL del turismo e pubblici esercizi per operatore pluriservizio. Oltre alla retribuzione ordinaria potrai percepire straordinari e incentivi per il lavoro festivo.

Per saperne di più consulta la pagina. Non è prevista una scadenza ma ti suggeriamo di inviare la tua domanda prima possibile.

Com. Stam./foto fonte Informa Giovani