Automobile Club Lucca lancia la sfida a vetture moderne e storiche: grande fermento intorno alla 60^ Coppa Città di Lucca ed al 1° Rally dello Zoccolo

La manifestazione, valida per la Coppa Rally di Zona 7, è in programma sabato 2 e domenica 3 agosto. In programma una prova spettacolo, a Lucca, con la possibilità di assistervi in totale sicurezza. Iscrizioni aperte.

LUCCA – Saranno le linee distintive che hanno caratterizzato l’evento nella sua lunga e gloriosa storia a contraddistinguere la sessantesima edizione della Coppa Città di Lucca, appuntamento che – sabato 2 e domenica 3 agosto – punterà sulla provincia i riflettori della Coppa Rally di Zona 7. La manifestazione, organizzata da Automobile Club Lucca con il supporto operativo di New Lucca Corse, è pronta ad accogliere vetture moderne e storiche, garantendo agli appassionati il passaggio delle vetture che hanno scritto pagine indimenticabili del motorsport internazionale e che cercheranno il miglior riscontro in una sfida che richiama al passato, il Rally dello Zoccolo, riproposto nel 2025 con una rinnovata veste. Assolute protagoniste saranno ancora le Mura cittadine, con Bastione San Pietro chiamato ad ambientare la cerimonia di partenza e di arrivo della gara. Una cornice esclusiva, quella delle Mura, teatro di una serie di eventi collaterali che – nell’arco del fine settimana – saranno rivolti ai tanti appassionati attesi in città.

La giornata di venerdì 1 agosto sarà dedicata alle ricognizioni del percorso con vetture di serie ed all’ingresso dei mezzi all’interno del parco assistenza mentre, l’indomani, le ore che precederanno la partenza – prevista per le ore 19:01 – vedranno i partecipanti coinvolti dalle sessioni di verifica e dallo shakedown, in programma dalle ore 11 alle ore 15 in Località Mutigliano. Attesissima, la prova spettacolo che aprirà il confronto, con un tracciato che si svilupperà su Piazzale Don Baroni, a Lucca, e che permetterà agli appassionati di godere del confronto in assoluta sicurezza. Un’iniziativa voluta fortemente da Automobile Club Lucca, con lo scopo di avvicinare ulteriormente la disciplina al pubblico, facendo leva sulla spettacolarità e resa possibile anche grazie alla grande disponibilità del Comune di Lucca.

Le iscrizioni aperte, con la possibilità per i conduttori di poter aderire alla gara fino al termine ultimo fissato a venerdì 25luglio.

Nella foto (Amicorally): un’immagine della passata edizione.

