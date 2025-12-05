Automobilismo – Al Rally del Barocco Ibleo è sfida tra Riolo e Ciffo

Presentata a Villa Fortugno, a Ragusa, la tredicesima edizione del Rally del Barocco Ibleo, manifestazione organizzata dalla DLF Academy con il supporto dell’associazione Ragusa Motorsport e con l’alto patrocinio del Comune di Ragusa e del Libero consorzio comunale di Ragusa.

Presentata nella magnificente cornice di Villa Fortugno, a Ragusa, la tredicesima edizione del Rally del Barocco Ibleo. La manifestazione, che mancava dal panorama motoristico ormai da quattordici anni, è organizzata dalla DLF Academy con il supporto dell’associazione Ragusa Motorsport e con l’alto patrocinio del Comune di Ragusa e del Libero consorzio comunale di Ragusa e prenderà il via domani, sabato sei dicembre, alle 18:01 da Piazza Libertà a Ragusa. Il percorso, nei due giorni di durata della competizione rallystica, abbraccerà il territorio dei comuni di Ragusa, Modica e Giarratana.

La Città di Ragusa, Città europea dello sport del 2027, sarà il fulcro dell’intera manifestazione, sarà, infatti, sede logistica della partenza e dell’arrivo, che verranno ospitati in Piazza Libertà, del parco assistenza, ubicato alla zona industriale e del villaggio rally che invece sarà allestito in Piazza Sangiovanni e che vedrà presenti spazi espositivi e di accoglienza delle associazioni onlus AVIS, ADMO, AIDO, del Consorzio di Tutela Ragusano DOP, del Consorzio di tutela Olio Monti iblei ed Erregi Land.

“La Città di Ragusa ha risposto immediatamente alla chiamata degli sportivi – ha detto il sindaco Giuseppe Cassì – abbiamo avviato un percorso che ci vedrà al fianco degli organizzatori anche per le prossime edizioni, creare le giuste sinergie tra partner istituzionali e privati è fondamentale per il futuro della manifestazione”.

Alle parole del Primo cittadino di Ragusa hanno fatto eco quelle di Delfino La Ferla patron della DLF Academy.

“Abbiamo fatto rinascere una manifestazione che mancava dal panorama sportivo da ben quattordici anni – ha detto Delfino La Ferla – era importante ripartire e adesso guardiamo già al 2026, con la gara che sarà in calendario l’ultimo fine settimana di marzo. Ringrazio tutti coloro che stanno credendo in questo progetto”.

Svelato intanto l’elenco degli iscritti. All’orizzonte si profila una sfida tra Totò Riolo, plurititolato driver siciliano, che vanta al suo attivo più di cinquecento gare e Maurizio Ciffo, vincitore di bene sette edizione della gara iblea. I due si sfideranno a bordo di due Skoda Fabia R5 Evo, accanto al pilota di Cerda siederà l’onorevole Nicola Catania, il driver calatino dividerà l’abitacolo con Massimo Cambria. Da tenere d’occhio, per le posizioni da podio, ci saranno, sempre su Skoda Fabia R5, Salvatore Vitale con Enzo Mannina., Pietro Imbrò e Maurizio Corso, in gara con una Peugeot 207 Super 2000 e, a bordo di una Lancia Ypsilon Rally4, Bartolo Mistretta in coppia con Gaspare Beninati. Tra le storiche a partire con i favori del pronostico, a bordo di una Ford Sierra Cosworth, saranno “Gordon” ed Eros Di Prima.

La battaglia contro le lancette del cronometro prenderà ufficialmente il via nella serata di domani con la classica “Lusia” di 4,65 chilometri. Dopo il prologo, domenica sette dicembre, si ripartirà alla volta dei sei tratti cronometrati, con due speciali in programma che verranno ripetute tre volte: la Salinella, legata anch’essa alla tradizione, che con i suoi 9,7 chilometri sarà la prova speciale più lunga del rally e l’inedita San Giacomo di 7,35 chilometri. Complessivamente il percorso misurerà poco più di 55 chilometri di tratti cronometrati. Riordini e parchi assistenza saranno ospitati alla zona industriale di Ragusa. Domani in mattinata ci sarà spazio per lo Shakedown e le verifiche pre-gara che troveranno sede al Concessionaria Toyota T.D. Car di Ragusa che è main sponsor della manifestazione insieme a DLF Macchine e Servizi.

Lo staff operativo sarà guidato dal Direttore di Gara Manlio Mancuso che coordinerà circa un centinaio di Ufficiali di Gara. La gara sarà seguita con collegamenti in diretta dalle prove speciali per le intere due giornate da: “E20 in diretta”. Domenica pomeriggio alle 17:00 in Piazza Libertà, a Ragusa, verranno incoronati i vincitori.

