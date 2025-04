Automobilismo – Cinquina di Marco Pollara e Giuseppe Princiotto al Rally Valle del Sosio

Marco Pollara, in coppia con Giuseppe Princiotto, a bordo di una Skoda Fabia RS Rally2, ha centrato la cinquina al Rally della Valle del Sosio, gara d’apertura della Coppa Rally di Nona Zona.

I due hanno avuto la meglio su un’ altra vettura della Casa Boema condotta dall’altro pilota di casa Giuseppe Di Giorgio, che ha diviso l’abitacolo con Gianfranco Rappa. Il podio è stato completato da Pinopic e Giacomo Giannone su Toyota Yaris Gr Rally2.

E’ stata una gara avvincente il diciottesimo Rally Valle del Sosio gara d’apertura della Coppa Rally di Nona Zona e del Trofeo Rally di Quarta Zona per auto storiche e classiche. La manifestazione, organizzata dal Comune di Chiusa Sclafani in collaborazione con le amministrazioni di Palazzo Adriano, Bisacquino, Prizzi e Giuliana, con il patrocinio della Regione Siciliana e della Citta Metropolitana di Palermo ha avuto in Marco Pollara e Giuseppe Princiotto i migliori interpreti. Il pilota di Prizzi, portacolori della CST Sport, in coppia con il suo navigatore di Librizzi, a bordo di una Skoda Fabia RS Rally2 è riuscito a centrare sulle strade di casa una splendida cinquina che la dice lunga sul valore del Campione Italiano della specialità. Alle spalle del duo di testa hanno trovato posto su una vettura gemella Giuseppe Di Giorgio e Gianfranco Rappa. Il driver di Chiusa Sclafani, schierato dalla scuderia RO racing, ha dovuto rinviare ancora una volta il brindisi con la vittoria perché è rimasto attardato sulla sesta prova in quanto, a differenza del proprio rivale, ha dovuto affrontare il tratto cronometrato in condizioni di asfalto bagnato, a causa di un acquazzone che si è abbattuto sul tracciato. Il podio è stato completato dalla Toyota Yaris Gr condotta da Pinopic e Giacomo Giannone. Il madonita ha voluto affrontare la gara dell’hinterland della provincia di Palermo, in vista della prossima Targa Florio. Nuova esperienza in classe Rally4 per Alessio Pollara, fratello del vincitore, quarto in classifica generale. Il piccolo della famiglia da corsa, con a fianco Giovanni Lo Neri, ha saputo domare l’irruenza della sua Peugeot 208 Rally4 dimostrando maestria sulle strade rese viscide dalla pioggia. Quinta piazza per Bartolo Mistretta e Gaspare Beninati che hanno portato all’esordio la Ford Fiesta Rally3 della Br Sport. I due partannesi hanno interpretato saggiamente le asperità del tracciato svezzando a dovere il loro esemplare della Casa dell’Ovale. Non ha deluso le aspettative il sempre veloce Michele Coriglie che, in coppia con Federico Grilli su Peugeot 106 A6 ha conquistato la sesta posizione in classifica generale nonostante le condizioni meteo proibitive nel corso dell’ultimo giro di prove speciali. Bellissima la lotta in classe R2B che si risolta in favore degli esordienti di categoria Andrea Mogavero e Christian Coco su Peugeot 208 settimi assoluti al termine dopo una bellissima rimonta nei confronti di Jerry Mingoia e Totò Giglio che hanno chiuso in ottava posizione assoluta. Alberto Costanza e Salvatore Vita con la loro Peugeot 106 A6 si sono aggiudicati la nona posizione assoluta al termine delle nove speciali in programma. Top ten per Carmelo Galipò e Antonio Marino su Skoda Fabia R5.

La gara riservata alle storiche ha avuto in Giuseppe Termine e Onofrio Musso, al via con una Porsche 911 del Secondo Raggruppamento i vincitori. Tra le vetture della categoria Classic il successo è andato a Vito La Greca e Antonello Lo Scurdato.

Classifica generale 18° Rally Valle del Sosio

1) Pollara-Princiotto Skoda Fabia RS Rally2 in 37’ 53”.0

2) Di Giorgio-Rappa Skoda Fabia RS Rally2 a 22”.7

3) Pinopic-Giannone Toyota Yars Gr Rally2 a 2’20.5

4) Pollara – Lo Neri Ford Peugeot 208 Rally4 a 3’01.2

5) Mistretta – Beninati Ford Fiesta Rally3 a 3’07.0

6) Coriglie – Grilli Peugeot 106 A6 a 3’24.1

7) Mogavero – Coco Peugeot 208 R2 a 3’25.0

8) Mingoia-Giglio Peugeot 208 R2B a 3’30.8

9) Costana – Vita Peugeot 106 A6 a 3’37.2

10) Galipò – Marino Skoda Fabia R5 a 3’44.1

foto (A. Vitrano libera da copyright)

Com. Stam. + foto