Automobilismo – Dalle Alpi alla Sicilia gli impegni della scuderia RO racing nel fine settimana

Il Campionato Italiano Rally per Auto Storiche fa capolino in Trentino, al Rally della Valsugana e la RO racing si presenta ai nastri di partenza con tre equipaggi che hanno tanta voglia di ben figurare.

Il fine settimana prevede anche partecipazioni dei rappresentanti del sodalizio di Cianciana alla Coppa Val d’Anapo Sortino, valida per il Campionato Italiano Velocità della Montagna e allo Slalom di Montemaggiore Belsito.

Dalle Alpi alla Sicilia questo sarà l’asse su cui si muoveranno gli impegni del fine settimana agonistico per il portacolori della scuderia RO racing. In Trentino, al dodicesimo Rally Storico della Valsugana, valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, Natale Mannino sarà pronto a rifarsi dopo l’amaro ritiro della Targa Florio. Il palermitano, avrà al suo fianco, sulla sua Porsche 911 del Terzo Raggruppamento, seguita da Guagliardo, Roberto Consiglio. I due non nascondono ambizioni di successo. Sempre su una Porsche 911 seguita da Guagliardo, ma del Primo Raggruppamento ci saranno Roberto Perricone e Giorgia Velardi. Il medico palermitano sarà alla sua prima uscita stagionale nella massima serie nazionale. In Terzo Raggruppamento dopo l’esordio stagionale del Vallate Aretine saranno presenti, con la loro Opel Kadett Gte, Oscar Margiotta e Giuseppe Borgo.

In provincia di Siracusa alla trentanovesima Coppa Val d’Anapo Sortino, valida per il Campionato Italiano Velocità della Montagna, tra le storiche sarà della partita Bernardo Beninati con la sua Volkswagen Golf GTI della classe T1600 del Terzo Raggruppamento. Tra le moderne, il forte pilota della provincia di Catania, Andrea Currenti, pluricampione italiano delle bicilindriche, sarà in gara con un’agguerritissima Peugeot 106 della categoria RS Plus 1600, con la stessa vettura e nella stessa classe sarà al via Dario Salpietro. Sempre in RS Plus, con una Peugeot 106, ma in classe 1400 prometterà battaglia Davide Gravina. Con la stessa francesina da corsa, in versione N1600, continuerà a fare esperienza il giovane partannese Francesco Beninati. Tra le due litri della Racing Start vorrà ben figurare, a bordo della sua Renault Clio Sport, Massimo Musso.

Sempre in Sicilia, ma al secondo Slalom di Montemaggiore Belsito, saranno otto i piloti che rappresenteranno la scuderia. Giuseppe Radici, a bordo di una Peugeot 106 RS Plus 1400, Vincenzo Scaffidi Muta, con una Peugeot 106 RS Plus 1600 e Lorenzo Bonavires, fresco secondo classificato alla Coppa Città di Partanna con la sua inseparabile Renault Clio Rs Racing Start Plus 2000. Michele Radici sarà ai nastri di partenza con una Renault Clio Williams N2000, Alessio Truscello sarà tra i favoriti del Gruppo A, con la sua Peugeot 106 A 1400. Pronti a regalare una nuova prestazione nobile saranno la Campionessa italiana di specialità Angelica Giamboi, con la sua Fiat X1/9 della classe S5 del Gruppo Speciale Slalom e papà Alfredo Giamboi, con la stessa vettura, ma della classe S6. In gara anche l’idolo locale, il rallysta Antonio Damiani con una Peugeot 208 della classe A1600.

