La scuderia RO racing, questo fine settimana, con i suoi portacolori sarà presente allo Slalom Città di Valderice, in Sicilia e al Circuito internazionale di Napoli al Track test Formula Challenge.

Saranno cinque i piloti della scuderia RO racing impegnati domani allo Slalom Città di Valderice. La manifestazione, organizzata dal Promoter Kinisia, è valida per la Coppa Aci Sport. A rappresentare il sodalizio di Cianciana nella gara che si disputerà in provincia di Trapani ci saranno: il Campione Italiano slalom 2019 Benedetto Guarino che, a bordo della sua Peugeot 106 di Gruppo N, tornerà a calcare le scene delle competizioni dopo una pausa di diciannove mesi.

Sempre in classe 1600 del Gruppo N, su Peugeot 106, sarà della partita Massimo Simonte. In classe E1 Italia con una Peugeot 106 sarà pronto a al grido di battaglia Pino Imparato, al campione d’atletica Yuri Floriani, a bordo della sua Peugeot 106, spetterà il ruolo di difensore dei colori del team nella classe 1300 del Gruppo A, Agostino Bonsignore sarà invece al via nel Gruppo Speciale con la sua performante A112 Abarth.

“Torno dopo una pausa forzata di diciannove mesi – ha detto Benedetto Guarino – la voglia di tornare in auto e cercare di fare bene è davvero tanta, vedremo se riuscirò a essere competitivo, l’approccio alla gara sarà umile come mia consuetudine”.

In Campania, al Circuito internazionale di Napoli, a scendere in pista, nel Track test formula challenge “crono”, con la sua Citroen Ax della classe E1 Italia, sarà Jessica Scarafone che prenderà parte alla manifestazione partenopea in vista del suo prossimo esordio nel Campionato italiano slalom.

“In vista dell’esordio stagionale nel Campionato italiano slalom, approfitto di questo crono test per apportare alcune regolazioni al mio mezzo – ha detto Jessica Scarafone – impegni di lavoro purtroppo non mi consentiranno di essere al via della prima gara della serie che si terrà in Sicilia terra della mia scuderia”.

Com. Stam.