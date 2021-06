La salita Bologna-Raticosa, valevole per il Campionato Italiano Velocità in Salita Autostoriche (CIVSA), il Rally Lana storico che concluderà il primo girone del Campionato italiano rally auto storiche (CIRAS) e lo slalom di Salice, valido per la Coppa Acisport quinta zona, saranno nei programmi della scuderia RO racing, questo fine settimana.

Questo fine settimana andrà in scena la trentatreesima edizione della Bologna Raticosa. La classica emiliana, quarto appuntamento stagionale del CIVSA, vedrà al via Matteo Adragna e Vincenzo Serse. I due piloti della scuderia RO racing saranno ai nastri di partenza della manifestazione titolata per la massima serie nazionale con due diversi obiettivi: Matteo Adragna continuerà a fare esperienza con la Porsche 935 Silhouette seguita dai fratelli Balletti, Vincenzo Serse proverà invece a mettere una seria ipoteca sulla conquista, a bordo della sua Fiat 127, del nuovo titolo nazionale nella categoria TC 1150.

Al Rally Lana storico, che si disputerà sulle strade dell’hinterland biellese, Roberto Perricone e Alessandro Scrigna, con la loro Porsche 911, dovranno marcare punti pesanti per cercare di rimanere in corsa per il titolo italiano di Primo Raggruppamento.

Allo Slalom di Salice, valevole per la Coppa Acisport, nuova uscita stagionale per Danilo Puleo e la sua Peugeot 106 N 1400.

