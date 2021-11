Automobilismo: in Toscana, volata finale per la scuderia siciliana Island Motorsport

Gli alfieri Campedelli – Rappa (Skoda Fabia Evo R5) ai nastri di partenza della Liburna Terra, sesto nonché ultimo appuntamento stagionale dello spettacolare Campionato Italiano Rally Terra

Volterra (Pi) – Reduce dalla quinta piazza assoluta conquistata al Rally d’Ungheria, valido per l’”Europeo”, il prossimo fine settimana Simone Campedelli si rigetterà nella mischia del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) che, con la disputa dell’imminente 12ª Liburna Terra, ultimo atto stagionale, chiuderà i battenti. Di certo, non mancheranno stimoli e motivazioni al portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport che si cimenterà sugli sterrati del Pisano con una novità, ovvero, presentandosi alla guida della Skoda Fabia Evo R5 (in sostituzione della consueta Volkswagen Polo), seppur sempre curata dalla Step Five Motorsport e gommata MRF Tyres; al fianco del pilota cesenate, come di consueto nell’ambito di tutta la serie tricolore, ci sarà il fido navigatore palermitano Gianfranco Rappa.

«La decisione di provare la Skoda in realtà era maturata già dopo il “Vermentino” (precedente e penultimo round dell’”Italiano” che gli è valso il quarto podio in stagione ndr), fondamentalmente in vista degli impegni all’estero, tanto da concretizzare tale desiderio misto a curiosità nelle due successive trasferte continentali: al Rally Serras de Fafe prima e alla più recente in Ungheria» – ha spiegato Campedelli alla vigilia – «Esperienze che, piazzamenti a parte, si sono rivelate estremamente utili per l’ulteriore sviluppo degli pneumatici MRF e che proseguiremo, altresì, sugli sterrati toscani, per quanto le gomme si siano già confermate ipercompetitive e vincenti pure su questo tipo di fondo. Quel che ci attende, dunque, è lavorare di squadra e per la squadra, spingere al massimo per migliorarci e puntare alla conquista della seconda posizione finale nella classifica di campionato, obiettivo ancora alla nostra portata. Il percorso? Per quel che mi riguarda sarà in gran parte inedito, fatta eccezione per la “Ulignano”, di cui però ho solo un vago ricordo in quanto affrontata anni addietro. Ma va bene così, si profila una sfida nella sfida».

Andando al programma, la gara scatterà venerdì 5 novembre con la prova speciale d’apertura “Tenuta di Canneto”; l’indomani, fuoco alle polveri con le rimanenti otto frazioni cronometrate, concluse le quali i partecipanti si ritroveranno a sfilare sul palco d’arrivo allestito presso la suggestiva Piazza dei Priori, cuore storico di Volterra.

Classifica assoluta conduttori CIRT 2021 (provvisoria dopo 5 gare)

1. Umberto Scandola punti 75; 2. Andreucci 57,5; 3. Campedelli 50; 4. Oldrati 32; 5. Bulacia 30; 6. Tonso 19; 7. Molinaro 18; 8. Romagna 15,5; 9. Bresolin, Dettori 14,5.

Calendario CIRT 2021

28° Rally Adriatico (24/04); Rally Italia Sardegna (4/06); 49° San Marino Rally (26/06); 15° Rally Città di Arezzo – Crete Senesi e Valtiberina (7-8/08); 18° Rally dei Nuraghi e del Vermentino (10-11/09); 12ª Liburna Terra (6/11).

Com. Stam.