Automobilismo – La RO racing al via del Campionato europeo rally auto storiche con Sergio Farris e Rosario Merendino

Nuovi impegni internazionali per la scuderia RO racing. Sergio Farris e Rosario Merendino affronteranno, nel fine settimana che sta per cominciare, una difficile trasferta in Catalogna dove prenderà il via il Rally Costa Brava, valido per il Campionato europeo rally auto storiche.

In Italia, in Toscana, al Rally della Valle d’Orcia ci saranno tre equipaggi a rappresentare il sodalizio di Cianciana nella prima sfida del Campionato italiano rally terra.

Sarà un fine settimana di respiro internazionale per la scuderia RO racing, Sergio Farris, in coppia con Rosario Merendino, sarà al via della prima gara del Campionato europeo rally auto storiche. L’equipaggio sardo siculo sarà ai nastri di partenza della settantunesima edizione del Rally Costa Brava, una delle manifestazioni più blasonate del panorama rallystico europeo, con una Porsche 911 RSR seguita dal Team Guagliardo. Il programma del driver del sodalizio di Cianciana, alla sua prima esperienza nella serie continentale, proseguirà con le altre tappe del campionato. Intanto questa sera è già in programma la prima prova speciale. La gara, che ha ben tredici speciali in cartello che si correranno sulle strade dei bassi Pirenei intorno a Girona, incoronerà il suo vincitore nella serata di sabato 18 marzo.

In Toscana è invece in programma la prima uscita del Campionato italiano rally terra, sulle strade della provincia senese sabato e domenica si daranno appuntamento, al Rally della Val d’Orcia, i migliori specialisti nazionali delle strade bianche. A Radicofani, sulle colline senesi del pregiato Chianti, saranno tre gli equipaggi che vestiranno i colori della scuderia siciliana. Mattonen e Giulia Taglienti, a bordo della loro Mitsubishi Lancer Evo X della classe N4, gommata Mrf Tyres, dovranno difendere il loro titolo italiano di categoria conquistato la scorsa stagione. In classe R4 vorranno essere sicuri protagonisti Luca Santoro e Doriano Maini. I due proveranno a spingere avanti in classifica la loro Mitsubishi Lancer Evo IX. Dovranno invece fare esperienza sulle strade bianche, con la loro Renault Clio di classe N3, Williams Cerroni e Davide Bragalia.

“Con Sergio Farris iniziamo un campionato difficile e lungo, quale è l’europeo – ha detto Rosario Montalbano presidente della scuderia – questo fine settimana terrà a battesimo anche il Campionato italiano terra, dove ci presentiamo con tre equipaggi molto agguerriti. Speriamo che quello che sta per iniziare possa essere un nuovo fine settimana ricco di soddisfazioni”.

