La scuderia RO racing pronta ad affrontare un nuovo avvincente fine settimana agonistico. Jessica Scarafone dovrà difendere la sua leadership nella classifica di campionato italiano femminile al 7°Trofeo Vulture Melfese, in Basilicata. Impegni anche in Sicilia allo Slalom Altofonte Rebuttone.

Ci saranno gli slalom nel fine settimana sportivo della scuderia RO racing. Il sodalizio di Cianciana sarà, infatti, presente con i suoi piloti al 7° Trofeo Vulture Melfese, valevole per il Campionato italiano di specialità e al 5° Slalom Altofonte Rebuttone che si fregia della validità per la Coppa Acisport.

Una nuova trasferta per Jessica Scarafone che sarà al via in Basilicata, al 7° Trofeo Vulture Melfese, per difendere la sua leadership nel Campionato italiano femminile che si disputa tra i birilli.

La grintosa ragazza frusinate affronterà la trasferta nelle Terre del Vulture per ribadire, a bordo della sua Citroen Ax, la supremazia anche nella classe E1 Italia 1400.

In Sicilia invece al 5° Slalom Altofonte Rebuttone, valevole per la Coppa Acisport, saranno tre i piloti che rappresenteranno la scuderia. In classe N 1400, Danilo Puleo con la sua Peugeot 106, da autentico stakanovista sarà a caccia di punti importanti per il campionato. Sempre con una Peugeot 106, ma del Gruppo E1 Italia classe 1600, sarà della partita Pino Imparato. Tra le Auto storiche, Totò Parisi inseguirà un nuovo successo, a bordo della sua inseparabile Fiat Uno Turbo.

“Tiferemo per Jessica e sappiamo che anche questa volta farà di tutto per non deludere i suoi tanti supporter – ha detto Rosario Montalbano direttore sportivo della scuderia – l’obiettivo resta fisso ed è la conquista del Titolo italiano”.

Com. Stam.