Nel week end appena iniziato, la scuderia RO Racing è pronta a far suo, con Vincenzo Serse, il titolo italiano della classe TC 1150 del Terzo Raggruppamento nel CIVSA, Campionato italiano di velocità in salita per le auto storiche. Elia Bossalini e Hars Ratnayake saranno invece al via del Rally del Sebino.

La quarta edizione della Coppa Faro, atto conclusivo del Campionato italiano velocità in salita per auto storiche, incoronerà nella classe TC 1150 del Terzo Raggruppamento, Vincenzo Serse ancora una volta campione di categoria. Al driver siciliano, per cingersi il capo d’alloro, basterà portare la sua Fiat 127 al traguardo della gara marchigiana.

Al nono Rally di Sebino, che si disputerà invece in provincia di Bergamo, a rappresentare i colori del sodalizio di Cianciana ci saranno, a bordo di una Bmw M 120d Racing Start Plus, Elia Bossalini e Hars Ratnayake che proveranno a ben figurare in classifica cercando di rendere la vita difficile alle potenti vetture delle classi superiori.

“Speriamo di poter aggiungere un nuovo titolo al già ricco palmares dell’annata – ha detto Rosario Merendino direttore sportivo della scuderia – la stagione è ancora lunga e siamo certi che continuerà a regalarci soddisfazioni”.

Com. Stam.