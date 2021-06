Continua la rincorsa al Civsa (Campionato Italiano Velocità in Salita Autostoriche) per Natale Mannino che domenica difenderà i colori della scuderia RO racing alla ventiquattresima Lago Montefiascone. In Tuscia ci saranno anche Matteo Adragna e Vincenzo Serse. Il pilota preparatore Mimmo Guagliardo sarà invece impegnato in Sicilia alla trentaseiesima Coppa Val d’Anapo Sortino.

Saranno le salite a tenere testa negli impegni del week-end della scuderia RO racing. In provincia di Viterbo andrà in scena la ventiquattresima edizione della Lago Montefiascone, valida per il Campionato Italiano Velocità in Salita Autostoriche, gara che vedrà al via poco meno di 120 vetture. Natale Mannino, dopo due successi nelle prime due uscite stagionali, domenica proverà a ribadire la propria supremazia nel Secondo Raggruppamento. Il pilota del sodalizio di Cianciana sarà al via nella gara della Tuscia con una Porsche 911 seguita dal preparatore Guagliardo. Cambio di categoria per Matteo Adragna che, dopo aver iniziato in campionato nel Secondo Raggruppamento passerà al Terzo Raggruppamento, sempre con una Porsche 911, seguita dai Fratelli Balletti. Nuova presenza nella terza gara della massima serie nazionale per Vincenzo Serse che, a bordo della sua consueta Fiat 127, proverà ad apporre il suo ennesimo sigillo nella classe 1150 TC del Terzo Raggruppamento.

In Sicilia, alla trentaseiesima Coppa Val d’Anapo Sortino, il pilota preparatore Mimmo Guagliardo porterà alla esordio una Porsche Carrera 911 RSR del Secondo Raggruppamento. Sempre nella stessa manifestazione, valevole per il Campionato siciliano, sarà ai nastri di partenza, con una Fiat 500 del Terzo Raggruppamento, Samuele Taormina.

