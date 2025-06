Automobilismo – Nuovo fine settimana ricco di impegni agonistici per la scuderia RO racing

Un fine settimana caratterizzato dall’impegno su quattro fronti per la scuderia RO racing. Eventi di richiamo internazionale quelli a cui prenderanno parte i rappresentanti del sodalizio siciliano.

A Ascoli andrà in scena il terzo round del Campionato italiano supersalita. In Sicilia, a Caltanissetta, si correrà un nuovo atto della Coppa rally di nona zona. In Toscana si terrà il Rally di Montecatini e Valdinievole e in provincia di Palermo lo Slalom del “Gigante” Giardinello-Sagana.

Correranno lungo le strade asfaltate della nazione gli alfieri della scuderia RO racing questo fine settimana. I portacolori della scuderia siciliana saranno impegnati in salita, nei rally e in uno slalom. Tre discipline differenti che vedranno più di venti portacolori del sodalizio di Cianciana vestire tuta e casco per dare sfogo al proprio istinto agonistico. Nelle Marche, ad Ascoli Piceno, si disputerà la sessantaquattresima Coppa Paolino Teodori. Al terzo atto del Campionato italiano supersalita prenderà il via Andrea Currenti, con una Peugeot 106 Racing Start in classe RS1.6 PLUS. Con vetture della Casa del Cavallino nella categoria GT Supercup con tre 488 Challenge Evo Gt ci saranno il plurititolato Lucio Peruggini, Giovanni del Prete, che continua la sua esperienza nella massima serie nazionale e il padrone di casa Alessandro Gabrielli. Nella categoria GT Cup, con la sua inseparabile Porsche 997 GT3 CUP 9, sarà ai nastri di partenza Gabriele Mauro. Della partita in RS 2.0 TB con la sua Seat Leon St 2000 ci sarà Davide Gabrielli e in TCR Matteo Gabrielli darà sfoggio della sua Peugeot 308.

In Sicilia, al Rally di Caltanissetta, quarta delle sei prove della Coppa rally di nona zona, il sodalizio di Cianciana ha schierato al via quattro equipaggi. Biagio Mingoia e Cristian Carruba, a bordo della loro Fiat Punto HGT S1600, andranno in cerca del successo di categoria. Giuseppe Giallombardo e Salvatore Principato vorranno assurgere al ruolo di protagonisti in classe Rally4, a bordo di una Peugeot 208 GT. Jerry Mingoia e Roberto Longo, a bordo della loro Peugeot 208 R2B, dovranno difendere la loro leadership nella classifica di classe. Qualificazione per la finale ormai in vista per Gianluca Licitra e Michele La Fico che, con la loro Alfa Romeo 145, dovranno solo badare a tagliare il traguardo.

In Toscana Carmine Tribuzio, dopo il terzo posto della scorsa edizione, torna a disputare il Rally di Montecatini Terme e Valdinievole. Il driver ciociaro avrà al suo fianco, a bordo di una Citroen C3 R5, Mattia Cipriani.

Infine in Sicilia, in provincia di Palermo allo Slalom del Gigante Giardinello Sagana ci sarà Alfonso Belladonna con una Fiat Uno della classe S7.

Com. Stam. + foto