Automobilismo – Per la RO racing tre piazze d’onore nel fine settimana

Tre secondi posti assoluti in tre discipline differenti: Rally, Salita e Slalom, sono il copioso bottino del fine settimana per la scuderia RO racing.

In Puglia Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani sono saliti sul secondo gradino del podio al Rally Porta del Gargano. In Sicilia invece piazze d’onore per Francesco Conticelli alla Salita dei Monti Iblei e per Giuseppe Giametta all’Autoslalom di Città di Misilmeri.

Il weekend agonistico della scuderia RO racing è stato caratterizzato da un tris di piazze d’onore in altrettante gare di diverse discipline: Rally, Salita e Slalom.

In Puglia, al Rally Porta del Gargano, gara conclusiva della Coppa Rally di Ottava Zona, Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani, dopo esser stati in testa fino al tratto cronometrato conclusivo, hanno portato la loro Skoda Fabia RS sul secondo gradino del podio.

In Sicilia alla sessantottesima Salita Dei Monti Iblei, valida per il Campionato italiano velocità della montagna girone Sud, per soli ventitre centesimi di secondo, Francesco Conticelli, a bordo della sua Nova Proto NP01, non è riuscito ad agguantare il successo e si è dovuto accomodare sulla poltrona del secondo classificato. Sempre nella manifestazione iblea secondo posto di classe per Antonino Torre, su Seat Leon Cup RS TURBO e quarta piazza di categoria per la Peugeot 106 N1600 condotta da Francesco Beninati.

Ancora in Sicilia, al 30° Autoslalom Città di Misilmeri, valido per il Trofeo d’Italia Sud, Giuseppe Giametta, dopo aver disputato le prime due manche con problemi alla sua Gloria Suzuki B5, è riuscito a inanellare uno splendido secondo posto nella salita conclusiva. Nella gara disputata in provincia di Palermo vittoria di classe per Pierluigi Bono, con una Fiat 500 BC 700, stesso piazzamento, ma nella classe T1300 del Secondo Raggruppamento, per Giovanni Culotta, su Fiat 128 Rally, successo di classe A1400 anche per Carmelo Callari che, a bordo di una Peugeot 106 XSI, si è anche imposto nel Gruppo A. Nuova prestazione da incorniciare per Antonino Di Matteo che, con la sua Gloria C8 Suzuki, si è piazzato al sesto posto della classifica generale. Seconda tra le Dame, a bordo della sua inseparabile Renault Clio Williams, Alice Gammeri.

Infine in Veneto al Rally Città di Bassano, valido per il Trofeo italiano rally, Paolo Andreucci e Alessandro Arnaboldi, a bordo della loro Skoda Fabia RS gommata MRF Tyres, hanno sempre viaggiato nelle zone nobili della classifica fino a quando una errata scelta di gomme, condizionata da un improvviso acquazzone, non li ha fatti precipitare in dodicesima posizione.

