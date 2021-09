Ci sono gli slalom nel programma agonistico del fine settimana della scuderia RO racing. Jessica Scarafone è ormai pronta a brindare al suo titolo italiano e difenderà la sua leadership in campionato al 9° Maxislalom Città di Roccadaspide. In Sicilia, allo Slalom Città Iblea, Danilo Puleo potrà giocarsi nuove carte per il Campionato siciliano.

Ci sono gli slalom nel fine settimana sportivo della scuderia RO racing. Il sodalizio di Cianciana sarà, infatti, presente con i suoi piloti in Campania, al 9° Maxislalom Città di Roccadaspide, valevole per il Campionato italiano e in Sicilia al 7° Slalom Città Iblea, valido invece per il Campionato siciliano.

In provincia di Salerno, Jessica Scarafone è pronta ad una nuova prova di grande agonismo per incrementare il suo vantaggio nella classifica femminile del Campionato italiano slalom. La pilotessa frusinate sarà al via della nona edizione del Maxislalom Città di Roccadaspide, a bordo della sua Citroen Ax, per ribadire la sua supremazia anche nella classe E1 Italia 1150.

Nella stessa gara saranno al via con i colori della scuderia, Gregorio Fernicola, con una Peugeot 106 della classe Rs 1400, Domenico Laviano, con una Peugeot 106 della classe N1400 e Gianni Lauria, sempre con una Peugeot 106, ma in classe A 1600.

In Sicilia invece al 7° Slalom Città Iblea, che si disputerà domani domenica 5 settembre, a Comiso, in classe N 1400, con la sua Peugeot 106 ci sarà Danilo Puleo, pronto a fare incetta di punti per inseguire il titolo siciliano di categoria.

“Apriamo l’intenso mese di settembre con gli slalom e saremo ancora una volta pronti a tifare per la nostra Jessica che ormai attende solo il riscontro matematico per poter fregiarsi del titolo italiano – ha detto Rosario Montalbano direttore sportivo della scuderia – ancora una volta sarà importante rimanere concentrati”.

Com. Stam.