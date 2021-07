Un fine settimana intenso, quello che la scuderia RO racing si accinge a vivere con grande agonismo. I portacolori del sodalizio di Cianciana saranno impegnati nei rally, in salita, in pista e negli slalom.

Rientro in gara per Elia Bossalini e Hars Ratnayake al Rally delle Vallate Aretine e per Natale Mannino alla Coppa della Consuma. Più di venti piloti della scuderia impegnati allo Slalom di Sant’Angelo Muxaro.

Saranno ben quattro, questo fine settimana, le discipline che vedranno impegnati sui campi di gara i rappresentanti della scuderia RO racing. In Toscana, al Rally delle Vallate Aretine, valido per il Ciras, Campionato italiano rally auto storiche, nel Secondo Raggruppamento, con una Porsche 911 del preparatore Guagliardo, ci saranno Elia Bossalini e Hars Ratnayake. Il driver piacentino rientrerà nelle competizioni su strada dopo una lunga pausa interlocutoria, durata più di un anno. I due ragazzi del sodalizio di Cianciana proveranno subito a gettarsi nella mischia per giocarsi le proprie carte per cercare di ben figurare nella manifestazione titolata.

Sempre in Toscana, ma in provincia di Firenze, alla cinquantacinquesima edizione della Coppa della Consuma, valevole per il Civsa, Campionato italiano velocità in salita auto storiche, Natale Mannino rientrerà dopo la convalescenza dovuta all’infortunio nel pre-gara della Lago-Montefiascone. Il pilota palermitano, che proverà a reinserirsi nella lotta per il titolo italiano, sarà della partita con una Porsche 911 RSR del Secondo Raggruppamento anche questa preparata da Guagliardo.

Rosario Montalbano sarà al via di una nuova emozionante tappa dello Challenge Ford MPM che si disputerà sulla distanza di due gare con le Ford Ka all’Autodromo internazionale di Napoli.

Corposo il plotone dei rappresentanti della scuderia, ben 21, al via dello Slalom di Sant’Angelo Muxaro che si correrà in provincia di Agrigento. Tutti saranno pronti a ben figurare nelle loro categorie per dare un nuovo contributo di successi al sodalizio padrone di casa.

Di seguito i portacolori della RO racing iscritti alla gara valevole per la Coppa Acisport di zona: Ivan Brusca su Peugeot 106 A6, Giuseppe Montana su Citroën Saxo A6, Gaspare Gennaro su Fiat 500 classe S1 del Gruppo Speciale, Filippo Francaviglia su Peugeot 106 A5, Giuseppe Gennaro su Fiat 125 classe S1 del Gruppo Speciale, Sabatino Pagnozzi su Renault Clio Rs N3, Alessandro Centinaro su Renault Clio RS N3, Carmelo Arcuri su Renault Clio RS A7, Gino Giordano su Renault Clio RS Racing Start Plus, Giuseppe Cacciatore su Peugeot 208 A6, Giuseppe Imparato su Peugeot 106 E1 1600, Gaetano Lo Presti su Peugeot 205 Casse S5 del Gruppo Speciale, Calogero Bono su Fiat Cinquecento Giannini 700 storica, Stefano Calleia su Peugeot 106 A6, Nino Bonino su Peugeot 106 Racing Start 1600, Bernardo Buggemi su A 112 Attività di Base, Salvatore Parisi Fiat su Uno turbo storica, Salvatore Francaviglia su Opel Corsa Rs plus, Giuseppe Bosciglio su Fiat 500, Danilo Puleo su Peugeot 106 N 1400 e Gero Rizzuto su Peugeot 106 N 2.