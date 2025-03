Automobilismo – RO racing “piglia tutto” al Rally Monti Sicani

La RO racing monopolizza il podio del Rally Monti Sicani, manifestazione che ha aperto ufficialmente la stagione rallystica siciliana. Jerry Mingoia e Roberto Longo, all’esordio nella classe R5, hanno avuto la meglio, dopo una lotta durata nove prove speciali, sui compagni di scuderia Giuseppe Di Giorgio e Gianfranco Rappa.

Sul terzo gradino del podio sono saliti Gaspare Agrò e Matteo Marino. Nella prima uscita del Campionato Italiano Rally Terra, buon quarto posto per Paolo Andreucci e Rudy Briani.

E’ iniziata in modo eccellente la stagione rallystica per i colori della scuderia RO racing. Il secondo fine settimana di marzo ha portato bene al sodalizio di Cianciana che ha monopolizzato il podio del Rally dei Monti Sicani ed ha ben figurato, con il pluricampione italiano Paolo Andreucci, al Rally Città di Foligno, gara di apertura del Campionato Italiano Rally Terra.

Sulle strade della provincia di Agrigento, nella manifestazione che ha aperto la stagione rallystica dell’Isola di Trinacria, i rappresentanti della scuderia siciliana hanno animato la lotta per la vittoria finale, facendo bottino pieno con le prime quattro posizioni della classifica generale.

Dopo una lotta durata nove speciali a cingersi il capo con la corona d’alloro sono stati il giovane Jerry Mingoia e Roberto Longo. I driver di Mussomeli, alla prima esperienza con una Skoda Fabia R5 Evo, ha dimostrato tutto il suo talento ed è riuscito ad avere la meglio sui degni avversari Giuseppe Di Giorgio e Gianfranco Rappa, in gara con una Skoda Fabia RS. Terzo Gradino del podio per un altro giovane talentuoso: Gaspare Agrò che ha diviso l’abitacolo della sua Skoda Fabia Evo con Matteo Marino. Da incorniciare la prestazione di Ivan Brusca e Ignazio Midulla. I due padroni di casa, minuziosi conoscitori del tracciato, hanno portato la loro piccola Peugeot 106 della classe A6 a ridosso del podio. Nona posizione in classifica generale per Giuseppe Montana e Salvatore Capodicasa, al via con la loro Citroen Saxo della classe A6. In classe R3 rientro positivo nel mondo delle competizioni per Gaspare Bosciglio, al via con Bartolo Truglio, che ha concluso al secondo posto di classe. Nazareno e Antonio Cairone hanno portato al termine la gara di casa in quarta posizione della classe R2B.

In Umbria il Rally Città di Foligno ha segnato l’inizio dell’edizione 2025 del Campionato Italiano Rally Terra. Sulle strade della regione del centro Italia Paolo Andreucci e Rudy Briani, hanno condotto la loro Citroen C3 R5, gommata MRF Tyres, immediatamente a ridosso dei tre gradini del podio. Il plurititolato di Castelnuovo in Garfagnana, dopo aver rimediato una penalità di dieci secondi già sul primo tratto cronometrato, ha dato vita a una splendida rimonta. Esordio in campionato positivo anche per Nicolò Marchioro e Marco Marchetti. Il pilota d’Este e il suo navigatore, dopo aver preso le misure alla loro Citroen C3 R5 anch’essa calzata MRF Tyres, hanno portato al termine le loro fatiche in quattordicesima posizione in classifica generale.

