Automobilismo: si preannuncia un fine settimana di fuoco per la scuderia Ro racing

Ultimo impegno agonistico del 2021 per piloti ed equipaggi della scuderia RO racing. I portacolori del sodalizio siciliano saranno impegnati, in Toscana, al Rally Il Ciocchetto, nel Lazio, alla Ronde di Sperlonga e in Sicilia alla Pista del Sole.

Quello che sta arrivando sarà l’ultimo fine settimana agonistico del 2021 e si presenterà molto gravoso per i rappresentanti della scuderia RO racing che saranno al via di tre diverse manifestazioni.

In Toscana, al 30° Rally Il Ciocchetto, Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani, come lo scorso anno, mireranno a viaggiare in zona podio con la loro Skoda Fabia Evo 2 seguita dalla Erreffe di Agostino Roda.

Nutrito il gruppo di portacolori del sodalizio di Cianciana che prenderanno il via al 13° Rally Ronde di Sperlonga, divenuto ormai il classico appuntamento di fine anno del rallismo nazionale.

Saranno 14 gli equipaggi che nella manifestazione laziale vestiranno i colori della scuderia siciliana. Non nascondono le loro velleità di vittoria Giuseppe Testa e Gino Abatecola. Il pilota molisano e il suo navigatore ciociaro proveranno a giocarsi le proprie chance di successo a bordo di una Skoda Fabia Evo 2 della Delta Rally, del patron Riccardo Cappato. Seconda esperienza in R5 per Angelo Lombardo e Rosario Merendino che, a bordo di una Skoda Fabia della Erreffe, proveranno a migliorare la prestazione del loro esordio che li ha visti entrare nelle zone nobili della classifica generale al Rally di Castiglione Torinese. In Super 2000, con una Peugeot 207 della Ferrara Motors, ci saranno Giuliano Galeti e Stefano Palombo.

I ciociari Luca Santoro e Carmen Grandi, con la loro Mitsubishi Lancer Evo IX, vorranno far valere la loro esperienza in classe R4. In Super 1600 con una Renault Clio di Colombi ci saranno Francesco Tuzzolino e Marco Pollicino.

Numerosi i portacolori della scuderia che proveranno a recitare il ruolo di protagonisti in classe R2C, con in testa Gianni Stracqualursi e Marco Del Greco che saranno ai nastri di partenza della manifestazione con una Peugeot 208 Rally 4 del Lion team, sempre con la stessa vettura, ma seguita da Colombi, Riccardo Di Iuorio e Massimo Sansone vorranno dimostrare ancora una volta di essere potenziali protagonisti, come hanno fatto nel resto della stagione. Pronti a riscattare un’annata altalenante, sempre su una francesina sovralimentata, ci saranno Fabio Carnevale e Roberto Lombardi.

In R2B con due Peugeot 208 saranno al via Giorgio Santoro con a fianco Francesco Cicciarelli e Pierpaolo Colella con Davide Bragaglia.

Pronto a ben figurare in classe N3, con una Renault Clio Rs Light, ci sarà il giovane Dennis Stracqualursi in coppia con Roberto Patriarca.

A lottare nella difficile classe N2, con la loro fida Citroen Saxo Vts, ci saranno Roberto Gelfusa e Fabio Di Pastena, sempre nella stessa classe, ma con una Peugeot 106, saranno della partita Damiano Roma e Lorenzo Raimondi. Tra le Racing Start in classe 1.6 Daniele Trovato e Kety Fareri cercheranno di ben figurare.

In Sicilia alla Pista del Sole, in provincia di Ragusa, con un Renault Clio Super 1600 Giuseppe Ponzo sarà tra i protagonisti del Trofeo di Natale.

“Il 2021 per i nostri colori è stato un anno fantastico – ha detto Rosario Montalbano direttore sportivo della scuderia – speriamo di poter chiudere la stagione con un’altra splendida prestazione corale”.

