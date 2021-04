Il Campionato italiano slalom prenderà il suo via, questo fine settimana, dalla Sicilia e la scuderia RO racing, sarà presente allo Slalom della Rocca di Novara di Sicilia con quattro vetture.

Ci sarà anche l’esordio alla guida del giovane Dennis Stracqualursi al Rally test che si disputerà in notturna all’Autodromo internazionale del Volturno, a fianco del giovane ciociaro ci sarà l’esperto papà Gianni.

Prenderà il via domenica, da Novara di Sicilia, l’edizione 2021 del Campionato italiano slalom. Spetterà alla ventiseiesima edizione dello slalom della Rocca di Novara tenere a battesimo la massima serie nazionale delle spettacolari gare che si disputano tra i birilli.

Saranno quattro i rappresentanti della scuderia RO racing che prenderanno parte alla manifestazione organizzata dalla Top Competition. In classe N 1600, con le loro Peugeot 106, ci saranno Antonio Princiotta e Maurizio Marino. Francesco Miuccio, in classe N 2000, porterà all’esordio una Renault Clio Rs e tornerà alle competizioni dopo oltre un anno di stop. In classe 1600 Racing Start sarà della partita, con la sua Peugeot 106, Daniele Trovato.

Esordirà alla guida, al Motori in pIsta Rally Test che si svolgerà in notturna all’Autodromo internazionale del Volturno, Dennis Stracqualursi. Il giovane ciociaro sarà al via della gara, che di disputerà in provincia di Benevento, in coppia con il padre Gianni su una Renault Clio Rs della classe N3. Toccherà quindi all’esperto pilota frusinate di Rocca Secca sedersi sul sediolo di destra per tenere a battesimo nel mondo dei rally il proprio figliolo.

Com. Stam.