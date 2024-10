Automotive, Spera (UGL Metalmeccanici):”Pronti allo sciopero del 18 ottobre”

”Presidii in 7 regioni, corteo a Torino. Occorrono scelte nei confronti dell’UE” “L’Ugl Metalmeccanici è mobilitata il 18 ottobre, data dello sciopero generale del settore Automotive, in 7 regioni che corrispondono ai siti produttivi più significativi, per manifestare a sostegno di tutto il distretto Auto”.

Lo dichiara il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, indicando “le regioni che ospiteranno i nostri presidii ai quali parteciperanno lavoratori, cittadini e politici: in Molise col presidio a Termoli (CB), in Campania con presidii a Napoli e Avellino, in Puglia a Bari, in Basilicata a Potenza, nel Lazio a Piedimonte San Germano (provincia di Frosinone) e a Torino, capitale dell’auto, città nella quale ci sarà un corteo che terminerà in un imponente concentramento. L’UglM – aggiunge Spera – insieme alle federazioni sindacali Fismic e Aqcf, invitiamo tutti a sostenere lo sciopero generale del 18 ottobre per sensibilizzare la politica, ma non solo, a prendere decisioni importanti, nei confronti dell’Europa. La tempistica stringente imposta dall’UE con il Green Deal, con lo stop alle auto a motore termico, sta mettendo in ginocchio tutto il settore Automotive in Italia e non solo, con conseguenze devastanti: produzione crollata, massiccio utilizzo in tutti gli stabilimenti Stellantis in Italia della cassa integrazione e tutto l’indotto in difficoltà ancora maggiore. È una gravissima situazione – conclude Spera – che riguarda tutti, non solo i lavoratori diretti e dell’indotto, non solo i territori che accolgono gli stabilimenti, ma l’Italia intera”.

Com. Stam. + foto UGL