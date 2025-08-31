Autori/trici per il cinema. Scuola di Sceneggiatura Leo Benvenuti Scadenza Ravvicinata

C’è tempo fino all’8 settembre 2025 per iscriversi alla Scuola di Sceneggiatura cinematografica e televisiva Leo Benvenuti di Roma.

L’Associazione Nazionale Autori Cinematografici, per la nuova edizione della Scuola di Sceneggiatura, selezionerà 12 allievi/e. Per essere ammessi/e al corso è necessario avere compiuto i 18 anni; non sono richiesti titoli di studio o esperienze pregresse, ma occorrerà garantire la propria partecipazione con un minimo di ore di frequenza.

Il corso ha durata annuale – tra dicembre 2025 e giugno 2026 – , per un ammontare di 360 ore suddivise in 120 lezioni ed è gratuito. Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica le competenze acquisite: saper scrivere un soggetto; saper scrivere un trattamento; saper elaborare la presentazione di una serie; scrivere una sceneggiatura completa.

La selezione prevede una prima fase con elaborazione di un concept originale per un lungometraggio o una serie (massimo due cartelle) e di una scena dialogata entrambi in lingua italiana. La seconda fase include un colloquio con almeno due membri del corpo docente a cui potranno accedere solo i/le candidati/e che avranno superato la prima fase. Il colloquio si svolgerà in presenza.

Per conoscere tutti i dettagli e consultare il regolamento clicca qui