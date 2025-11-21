Autorità Europea Strumenti Finanziari e Mercati, tirocini per studenti/tesse e laureatə Scadenza ravvicinata

C’è tempo fino al 30 novembre 2025 per inviare la domanda di partecipazione ai tirocini retribuiti proposti dall’ESMA, l’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati con sede a Parigi.

L’opportunità è aperta a studenti/tesse e laureatə che si occuperanno di attività come supporto amministrativo relativo ai media, inclusa l’organizzazione di conferenze ed eventi interni o esterni; gestione dei siti Intranet e Internet dell’Autorità o altre attività relative alla comunicazione; attività relative all’IT, come attività di PMO (Project Management Office) o sviluppo, test, operazioni di sistema e amministrazione ed altro.

Per partecipare è necessario:

essere iscrittə ad un corso di laurea o avere conseguito il diploma di laurea;

essere cittadinə di uno degli Stati membri della UE;

avere una buona conoscenza della lingua inglese.

I tirocini avranno una durata di 6- 12 mesi, con una retribuzione mensile compresa fra i 2.047,46 per i/le laureatə e 1364 euro circa per gli/le studenti/tesse universitari/e.

Per conoscere tutti i dettagli e inviare la candidatura clicca qui (pagina in inglese)

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani