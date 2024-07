Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, concorso per funzionariə Scadenza ravvicinata

E’ on line il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 19 posti per funzionariə, personale non dirigenziale, nei ruoli

dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). L’assunzione è prevista con contratto a tempo indeterminato per i profili di seguito indicati:

3 funzionari area giuridica;

3 funzionari area tecnica con profilo di data scientist ;

3 funzionari area sociologica;

2 funzionari area economica;

4 funzionari area giuridica;

2 funzionari area tecnica;

2 funzionari area economica.

Per ciascun profilo professionale, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, è necessario essere in possesso di requisiti specifici, come la laurea in una delle classi indicate nel bando e l’esperienza documentata di almeno tre anni maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio.

Per inviare la propria candidatura c’è tempo fino all’11 luglio 2024. Clicca qui per consultare il bando e saperne di più

