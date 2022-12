Autosole 2.0 a podio al “Ceccano christmas show”

Alla competizione sperimentale in provincia di Frosinone, Francesco Bucciarelli ha chiuso al secondo posto. Questo fine settimana al via del “Ciocchetto”, ultima gara dell’anno, con la new entry Volpi ed il livornese Tanozzi.

Quarrata (Pistoia) – Podio d’effetto, per Autosole 2.0 e FC Competition, nel fine settimana passato, alla prima edizione del “Ceccano Christmas Show”, in provincia di Frosinone.

Francesco Bucciarelli, affiancato da Riccardo Silvaggi, con la Skoda Fabia R5, ha chiuso la gara al secondo posto assoluto con una prestazione decisamente di alto livello.

Sfortunato invece l’altro Bucciarelli, Antonio, con al fianco Vincenzo Roma, anche loro con una Fabia R5. Si sono dovuti fermare con la terza prova speciale per problemi al cambio quando gravitavano in una interessante quinta posizione assoluta, autori di una concreta progressione dalla decima piazza iniziale.

“CIOCCHETTO” PER VOLPI E TANOZZI

Questo fine settimana sarà l’ultima fatica stagionale di AutoSole 2.0, presenti al 31. Rally “Ciocchetto”, il classico impegno “natalizio” dentro la tenuta del Ciocco, a Castelvecchio Pascoli. Al via vi saranno due Skoda Fabia R5, affidate rispettivamente alla “new entry” Andrea Volpi, in coppia con Gabriele Gentini e per il livornese David Tanozzi, affiancato dal concittadino Luca Ambrogi.

Per l’elbano Volpi si tratta della quarta partecipazione alla gara, nella quale cercherà riscatto dall’essersi ritirato prima della partenza dell’edizione 2021 per un problema di salute, mentre Tanozzi, alla sua terza presenza, andrà alla ricerca di poter migliorare la decima piazza assoluta dell’anno scorso.

Saranno ben sedici, le prove speciali della gara, suddivise in due tratti cronometrati, da ripetere quattro volte, per ognuna delle due tappe. Sono 39,40 i km di speciali, su un percorso totale di 84,47 km, interamente su fondo asfaltato.

“Il Ciocchetto Event” conferma, come lo scorso anno, lo svolgimento in due tappe, tra il sabato e la domenica, segnatamente il 17 e 18 dicembre, comprimendo l’ora di arrivo finale della domenica alle ore 14.45, con premiazione conclusiva alle ore 17.30. La prima tappa prenderà il via sabato 17 alle ore 13.30, dallo Stadio del Ciocco, con arrivo alle ore 19.46 al Parking 2. La seconda tappa scatterà domenica 18, alle ore 8.00 con arrivo finale alle ore 14.46.

NELLA FOTO: BUCCIARELLI-SILVAGGI IN AZIONE (foto di Stefano Spalletta)

