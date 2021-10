Autostrada A18. Lo Giudice “Riaprire almeno una corsia fra Roccalumera e Tremestieri”

Con una lettera inviata oggi ai vertici del Consorzio per le Autostrade Siciliane, Danilo Lo Giudice ha chiesto che almeno una corsia dell’autostrada A18 nel tratto fra Roccalumera e Tremestieri sia riaperta al transito “perché la chiusura totale decisa in questi giorni non è sopportabile né per i pendolari né per l’intasamento determinato lungo i percorsi alternativi ed in particolare sulla Statale, invasa da mezzi pesanti con la totale impossibilità di intervento anche per i mezzi di soccorso, qualora ve ne fosse bisogno.”

Il deputato di Sicilia Vera sottolinea che la chiusura totale di 10 giorni decisa dal CAS “è insostenibile” ed ha quindi di “riaprire in tempi celerissimi almeno una carreggiata per restituire serenità ai lavoratori e ai cittadini interessati e, soprattutto, per garantire le necessarie vie di intervento per i mezzi di soccorso.”

Com. Stam.