Autostrada A4: la Polizia di Stato salva la vita ad automobilista colpito da malore

Nei giorni scorsi, sull’Autostrada A4 la Polizia di Stato ha soccorso un cittadino italiano 51enne che era stato colpito da un infarto mentre era alla guida della sua autovettura.

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Milano, durante un posto di controllo hanno notato un veicolo fermo poco distante da loro, con il conducente che manifestava un malore. I poliziotti sono immediatamente intervenuti attivando i soccorsi. Grazie al loro tempestivo intervento il 51enne è riuscito a salvarsi. L’uomo ha ringraziato mostrando gratitudine ed emozione agli agenti intervenuti che lo hanno incontrato alcuni giorni dopo in ospedale.