“Avatar: Fuoco e Cenere” arriva all’UCI Cinemas Palermo

Palermo, 19 novembre 2025 – L’attesa è terminata: il 17 dicembre arriva nelle sale italiane Avatar: Fuoco e Cenere,il terzo film del fenomenale franchise di successo Avatar, del regista Premio Oscar® James Cameron.

UCI Cinemas è pronto ad accogliere il pubblico per vivere questo nuovo, spettacolare viaggio su Pandora nelle sue sale dotate delle migliori tecnologie Premium Large Format, come IMAX®, ScreenX, iSense e Sale XL. Le prevendite sono già aperte: è il momento perfetto per assicurarsi il posto migliore e prepararsi a un’esperienza di pura immersione visiva e sonora anche in formato 3D

Per celebrare l’uscita del film-evento, UCI Cinemas Palermo propone una serie di iniziative speciali. Chi acquisterà il proprio biglietto online per gli spettacoli dal 17 al 21 dicembre, riceverà in regalo uno dei poster esclusivi collezionabili realizzati per l’uscita e disponibile in tre diverse versioni. Inoltre, gli spettatori che sceglieranno le proiezioni IMAX, acquistando online o in cassa nello stesso periodo, potranno ottenere un artwork esclusivo firmato IMAX, pensato per chi desidera portare con sé un ricordo unico dell’universo creato da Cameron.

A queste novità si aggiunge anche un concorso firmato UCI Cinemas: acquistando online un biglietto per uno spettacolo in 3D, si partecipa automaticamente all’estrazione di uno dei 3 esclusivi concept artwork del film e in edizione limitata. Un’occasione unica per i veri appassionati della saga.

Infine, presso tutti i bar UCI saranno disponibili gadget imperdibili e da collezione ispirati al film, come Cup luminose e Bucket 3D con i banshee del film.

Con queste iniziative e le tecnologie d’eccellenza presenti nelle sale UCI, Avatar: Fuoco e Cenere si prepara a diventare un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del grande cinema.

I biglietti per gli spettacoli di Avatar: Fuoco e cenere sono prenotabili qui: https://ucicinemas.it/film/avatar-fuoco-e-cenere

Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully. Avatar: Fuoco e Cenere che è diretto da James Cameron, con una sceneggiatura di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver e una storia di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno, è prodotto da James Cameron, p.g.a., e Jon Landau, p.g.a.; Richard Baneham, Rae Sanchini, e David Valdes sono gli executive producer. Il film vede anche la partecipazione di Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr. e Kate Winslet.

