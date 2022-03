Avellino-Torrenova | Il Match Program

Seconda trasferta consecutiva per la Fidelia Torrenova, che dopo l’impresa a Ruvo di Puglia affronterà domani – domenica 13 marzo alle ore 18 – nel recupero della penultima giornata del girone d’andata la Del.Fes Avellino: una sfida ostica da giocare per i ragazzi di coach Bartocci, che però non vogliono fermare il positivo momento stagionale.

Sarà dunque una partita difficile, contro una squadra in salute che vuole giocarsi tutte le proprie chance di salvezza diretta nonostante la penultima posizione in classifica.

PALLA A DUE – Gli arbitri del match saranno Andrea Bernassola di Roma (RM) e Francesco Cattani di Cittaducale (RI).

PRECEDENTI – Nessun precedente tra le due formazioni: sarà una sfida del tutto inedita tra Avellino e Torrenova.

EX – Sono ben tre i giocatori che hanno giocato con la casacca “opposta”. A Torrenova ha giocato due stagioni fa Daniele D’Andrea, lungo dei “lupi”, mentre con la maglia di Avellino (sponda Scandone) hanno militato Giancarlo Galipò e Andrea Bianco. Inoltre, anche coach Bartocci ha allenato al PalaDelMauro: nel 98-99 fu Head Coach della Scandone Avellino.

DICHIARAZIONI – Queste le parole del presidente Spirito alla vigilia del match: «Ritengo molto importante la trasferta di Avellino, che potrebbe rappresentare un passo decisivo per la permanenza in serie B. Di fronte avremo una squadra in piena lotta per la salvezza, che ha sfiorato la vittoria contro Agrigento domenica scorsa, e che vorrà ritrovare il successo tra le mura amiche. La nostra squadra, guidata magistralmente da Coach Bartocci, ha dimostrato però di poter fare risultato ovunque e contro chiunque. Sono sicuro che i nostri ragazzi daranno il massimo per continuare la nostra striscia positiva».

DIRETTA – Sarà possibile vedere il match su LNP PASS, il canale streaming a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro, al link www.lnppass.legapallacanestro.com. È possibile scaricare l’applicazione LNP PASS su App Store di iTunes per la App su SMARTPHONE e TABLET, così come su Google Play per chi avesse un dispositivo smartphone (e/o tablet) Android.

LIVE – Rimani sempre aggiornato seguendoci sui nostri social ufficiali. Pre-gara, live, post-gara, interviste ed aggiornamenti: tutto su Facebook, Instagram e Twitter.

