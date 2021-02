Monreale – avrebbero ampliato tombe gentilizie private per aumentare il numero dei loculi archiviate le accuse nei confronti di 3 funzionari comunali e di un libero professionista I Legali “ dopo 5 anni arriva la archiviazione “

Non si ravvisano agli atti del procedimento penale elementi idonei a sostenere le accuse in giudizio “ E’ questo il contenuto del provvedimento con cui il Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo ha disposto la archiviazione del processo mosso a carico dei Funzionari del Comune di Monreale , Maurizio Busacca, Salvatore Termini , Salvatore Palazzo e del professionista Ing. Francesco Rincione. Il Pubblico ministero accogliendo le richieste formulate dai difensori Avv. Salvino Caputo, Francesca Fucaloro e della Dr.ssa Giada Caputo che ha curato le investigazioni e le produzioni difensive , ha richiesto al Giudice per le indagini preliminari la archiviazione delle accuse, richiesta che e’ stata condivisa dal magistrato procedente . I fatti ebbero inizia nel lontano 2006 , a seguito di esposti che segnalavano la presunta esistenza , all’interno del cimitero monumentale di Monreale, di abusi edilizi sotterranei per ampliare le sepolture gentilizie ottenute 6 anni fa in concessione dal Comune e dall’altro la gestione dei loculi stessi che secondo le accuse sarebbero stati venduti dai concessionari per il prezzo di circa 5 mila euro. I carabinieri della Compagnia di Monreale, coordinarti dalla Procura della Repubblica di Palermo , sottoposero ad osservazioni circa 200 loculi , riscontrando violazioni di natura urbanistica e ampliamenti abusivi di loculi, in totale difformita’ dei progetti presentati. Le indagini furono portate avanti anche con l’apertura delle sepolture gentilizie dei concessionari privati e l’identificazioni delle salme , con controlli incrociati tra gli atti cimiteriali e la documentazione anagrafica ed urbanistica . Dopo sei anni di indagine arriva la archiviazione nei confronti dei tre funzionari dell’Ufficio tecnico comunale e dell’ing. Francesco Rincione che aveva curato il progetto di una tomba gentilizia privata. “ Gia’ ci eravamo opposti – hanno dichiarato gli Avvocati Francesca Fucaloro, Salvino Caputo e la Dr.ssa Giada Caputo – alla richiesta di proroga delle indagini preliminari , in quanto dalla valutazione degli atti urbanistici e dai documenti difensivi prodotti eravamo certi della inesistenza dei reati di falso, omissioni di atti di ufficio e di falsita’ ideologica commessa da privati . Dopo sei anni giunge una richiesta di archiviazione che chiude un capitolo doloroso per la vita di Dirigenti, professionisti e funzionari comunali “

