Avviato un percorso di Stage Formativo destinato ai ragazzi stranieri provenienti da vari centri SAI siciliani attraverso la piattaforma MIGRANTS.WORK.

Si sta tenendo a San Marco d’Alunzio (ME), grazie alla partnership tra il CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA’ s.c.s. e l’azienda SAN LORENZO GROUP s.r.l. che li ospiterà

MESSINA. Migrants.Work, iniziativa del Consorzio Umana Solidarietà s.c.s., è la prima piattaforma online di collocamento privato del lavoro straniero il cui obiettivo principale è il perseguimento dell’inclusione socio-lavorativa dei cittadini di paesi terzi residenti in Italia e il contrasto al fenomeno del caporalato. La piattaforma agisce garantendo un matching calibrato tra lo straniero che si registra e l’azienda che pubblica l’offerta di lavoro, così come favorisce l’opportuna qualificazione del destinatario attraverso l’offerta di servizi ad hoc.

Grazie alla partnership avviata tra il Consorzio Umana Solidarietà e la San Lorenzo Group, in data 13 marzo 2023 è stato avviato il primo Stage di Orientamento, il secondo gruppo ha iniziato il 27 marzo 2023, in ambito tessile della durata di 40 ore di formazione specialistica in modalità laboratoriale.

Le lezioni dello stage, sono tenute da professionisti e da esperti di settore che accompagnano i discenti durante il percorso formativo, e si svolgono presso il comune di San Marco d’Alunzio, in provincia di Messina.

A partecipare sono gruppi di ragazzi di numeronon superiori alle 8 unità al fine di garantire che tutti i discenti abbiano la possibilità di utilizzare gli attrezzi e gli strumenti aziendali. In occasione di questo stage, presso l’azienda San Lorenzo Group s.r.l. impareranno ad usare le macchine da cucito e a cucire a mano. L’intento dello stage, pensato per far acquisire quelle specifiche conoscenze indispensabili per orientarsi in questo particolare settore, è quello di fornire un piano di formazione qualificante ad una possibile assunzione. Il discente avrà la possibilità di: conoscere la professione; testare sul campo gli aspetti aziendali di lavoro, orari, rispetto dei ruoli, vita in azienda, macchinari, procedure; utilizzare in prima persona i macchinari aziendali; valorizzarsi e migliorare le proprie opportunità nella ricerca di un posto di lavoro; imparare dai professionisti del settore; valutare se il percorso è idoneo alle sue aspettative, interessi, capacità. Per questo, il corso è stato scelto e studiato nell’ottica di volere trasferire e far acquisire al discente quelle skills che, una volta fatte proprie, possono fare “la differenza”.

