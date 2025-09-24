Avvicendamento al Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma, tra il Gen. C.A. Marco Minicucci e il Gen. C.A. Nicola Massimo Masciulli

Questa mattina, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, si è tenuta a Napoli la cerimonia di avvicendamento del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”.

Al Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, che aveva assunto il comando il 2 luglio 2024, subentra il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli. Il Generale Minicucci lascia Napoli per assolvere – in via esclusiva – a Roma l’incarico di Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

La cerimonia si è svolta nella storica caserma “della Vittoria”, al cospetto della bandiera del 10° Reggimento Carabinieri Campania ed un reparto di formazione schierato in armi,. Inoltre, è intervenuta una rappresentanza di Carabinieri dei reparti territoriali operanti nelle aree poste sotto la responsabilità dell’Interregionale “Ogaden”, commilitoni in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali e i rappresentanti delle Associazioni Professionali a carattere sindacale tra militari.

Nel corso del saluto di commiato il Generale Marco Minicucci oltre a ringraziare tutti i Carabinieri del Comando Interregionale “Ogaden” per il coraggio, l’impegno e la passione offerti per le comunità, ha rivolto un commosso pensiero al Maresciallo Carlo Legrottaglie, che ha onorato i valori più alti dell’essere Carabiniere, sacrificando la sua vita per la sicurezza dei cittadini a pochi giorni dal congedo. Il suo esempio ha esaltato il servizio per il bene comune, il senso di appartenenza, il senso del dovere, di spirito di sacrificio, di coraggio e di militarità. Infine il pensiero più affettuoso alla sua famiglia che ha partecipato alla cerimonia, con la certezza che la grande famiglia dell’Arma saprà sempre sostenerle.

A sua volta, il Generale Masciulli ha riferito di assumere questo nuovo incarico con profonda emozione e senso di responsabilità, consapevole del valore e del sacrificio che i Carabinieri hanno sempre dimostrato al servizio del Paese. Il suo impegno, ha continuato l’alto Ufficiale, sarà quello di sostenere quotidianamente uomini e donne dell’Arma, valorizzandone l’impegno, la professionalità e la dedizione. Le Stazioni Carabinieri, presidio insostituibile di legalità e vicinanza al cittadino, continueranno a rappresentare il punto di riferimento per ogni comunità, anche la più piccola e remota del territorio.

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale Luongo, ha esordito rivolgendo un affettuoso saluto alla vedova Eugenia Pastore Legrottaglie e ai suoi figli: “Grazie, grazie per essere qui. Vedete, la figura del Maresciallo Carlo Legrottaglie, che nel territorio di questo interregionale ha perso la vita mentre faceva il proprio dovere, così come quella del Vicebrigadiere Medaglia d’Oro al Valore Militare, Salvo D’Acquisto, figlio di questa città e riconosciuto venerabile, del quale ieri abbiamo commemorato il sacrificio a 82 anni dall’eroico gesto, pur espressioni di epoche e contesti diversi, hanno saputo incarnare quel servizio silenzioso e generoso che rappresenta la cifra distintiva dell’essere Carabinieri”. Il Generale Luongo, nel prosieguo, ha espresso viva ammirazione per i militari dell’Interregionale “Ogaden” che “si confrontano quotidianamente con forme di criminalità particolarmente insidiose, in una zona particolarmente complessa, che richiede non solo competenza tecnica, ma anche quella sensibilità umana che contraddistingue il nostro approccio al servizio”

Nel concludere, rivolgendosi al Generale Minicucci e al Generale Masciulli: “A voi dico ancora una volta grazie per quello che fate, per il servizio che rendete quotidianamente al Paese. Auguro a ciascuno di voi e alle vostre famiglie che condividono ogni momento della vostra vita, ogni bene, con la certezza che continuerete a essere custodi e fedeli di quei valori di legalità e giustizia che rendono l’Arma dei Carabinieri da sempre punto di riferimento imprescindibile per i cittadini

Il Generale Nicola Massimo Masciulli, nato a Vasto nel 1964 che come ultimo incarico ha ricoperto l’importante posizione di Capo Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa, nella mattinata di domani renderà omaggio all’Eroe Salvo D’Acquisto, in continuità con la tradizione che lega i comandanti al martire napoletano.