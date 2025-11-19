Avvio della “Piattaforma Incassi” per il pagamento del passaporto elettronico con nuova modalità di pagamento e costi

Con decreto interministeriale del 23 settembre 2025, pubblicato sulla G.U. n. 242 del 17 ottobre 2025, è stata rideterminata la tariffa per il rilascio del libretto del passaporto elettronico e sono state definite le nuove modalità di riscossione tramite la Piattaforma Incassi per le Amministrazioni dello Stato, gestita da Poste Italiane S.p.A. e integrata con PagoPA.

A decorrere dal 1° dicembre 2025 il pagamento per il rilascio del passaporto ordinario, il cui importo è stato rimodulato a € 42,70, non sarà più effettuato attraverso bollettino postale, ma i cittadini che richiedono il passaporto dovranno corrispondere l’importo dovuto utilizzando i canali qui di seguito riportati:

• Uffici postali e piattaforme online di Poste Italiane;

• Banche aderenti al sistema PagoPA;

• Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a PagoPA, solitamente operanti presso le tabaccherie e ricevitorie.

Sostanzialmente il cittadino potrà effettuare il pagamento presso un Ufficio Postale o presso gli sportelli delle Banche che hanno aderito al servizio di riscossione del pagamento del passaporto tramite PagoPA, presso i prestatori di servizi di pagamento (solitamente operanti presso le tabaccherie e ricevitorie) oppure effettuare il pagamento comodamente da casa attraverso le piattaforme online degli stessi operatori (Poste, Banche e prestatori di servizio).

Al momento del pagamento è necessario fornire all’operatore, oppure inserire nel caso di pagamento effettuato on line, il nominativo e il codice fiscale della persona per la quale si chiede il passaporto anche se minore.

Continueranno comunque ad essere accettati i pagamenti effettuati prima del 1° dicembre 2025, attraverso bollettino Postale.

Clicca qui per altri dettagli:

https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/11946452397f20dbd525629085