Avviso agli utenti della zona di  corso dei Mille – via Amedeo D’Aosta – viale dei Picciotti non potabilità acqua distribuita in rete

Amap informa che, a seguito delle attività di manutenzione e di lavaggio della rete nella zona di Corso dei Mille – Via Amedeo D’Aosta interessata dalle ordinanze di non potabilità del Sindaco del Comune di Palermo n.12/2023 e n.13/2023,

è stata messa in atto una intensa attività di campionamento e controllo della qualità dell’acqua distribuita in rete che nella giornata di ieri (28/02/2023) ha evidenziato il completo rientro dei parametri entro i limiti fissati dalla legge nei punti di controllo. Per ridurre il rischio di possibili contaminazioni della rete, la stessa è stata sottoposta, già da diversi giorni, ad un regime di pressione costante 24 ore /24.

Nella giornata di domani verrà richiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di effettuare i campionamenti di controllo che verranno successivamente comunicati al Comune di Palermo per le opportune determinazioni, come da procedura definita dalle leggi in materia.

Si precisa che comunque PERMANE L’ASSOLUTO DIVIETO DI UTILIZZARE L’ACQUA PER FINI IDROPOTABILI per le utenze ricadenti nelle vie delle ORDINANZE N.12/2023 e 13/2023 finché le stesse non verranno revocate.

Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).

Com. Stam.