AVVISO ALLA CITTADINANZA: informazioni ed indicazioni utili circa lo sciopero generale nazionale di venerdì 17, corrente mese, e che riguarda anche i lavoratori di Formulambiente e quindi possibili disagi della raccolta rifiuti in città. Riportiamo di seguito la nota diramata dalla stessa Formulambiente S.p.A.:

A seguito della proclamazione di sciopero generale nazionale dell’intero comparto dell’igiene ambientale, indetto per il giorno venerdì 17 ottobre 2025 dalle organizzazioni Sindacali GCIL, CISL, UIL e FIADEL, i servizi di igiene urbana gestiti ed erogati dal GESTORE FORMULAMBIENTE S.P.A. potranno subire in tale giornata, in rapporto all’adesione dei lavoratori allo sciopero, Carenze parziali e disagi, con possibili riflessi anche per giorni successivi. In detta giornata saranno comunque assicurati i servizi minimi essenziali garantiti dalla Legge n. 146/90 e s.m.i.



LE CRITICITA’ PARZIALI RIGUARDERANNO:



• LA RACCOLTA DELL’INDIFFERENZIATO NELLA ZONA 4 (S.ALBERTO – FONTANELLE) – ZONA 5 (XITTA,FULGATORE e VILLA ROSINA) E COMUNE DI MISILISCEMI



• LA RACCOLTA DELLA PLASTICA NELLA ZONA 1 (CENTRO STORICO) – ZONA 2 (VIA FARDELLA NORD e CAPPUCCINELLI) e ZONA 3 (VIA FARDELLA SUD, VIA MARSALA, VIA VIRGILIO, VIA SALEMI)



• TUTTE LE UTENZE NON DOMESTICHE PREVISTE DA CALENDARIO

ALCUNE ZONE, A SECONDO DELL’ADESIONE O MENO DEL PERSONALE ADDETTO ALLO SCIOPERO SARANNO ASSICURATE; NELLE ZONE DOVE I RIFIUTI NON VERRANNO RACCOLTI DOPO LE ORE 13:00 SI INVITA LA POPOLAZIONE AL RIENTRO DEL REALTIVO MASTELLO ESPOSTO.



PER LE SOLE UTENZE CHE SUBIRANNO IL DISSERVIZIO DI RACCOLTA E VORRANNO SMALTIRE I RIFIUTI PREVISTI, POTRANNO CONFERIRLI SABATO 18 OTTOBRE PRESSO IL CCR DI VIA VINCENZO BAVIERA (DALLE 07:30 ALLE 13:00)



DA SABATO 18 OTTOBRE LA RACCOLTA SI SVOLGERA’ REGOLARMENTE COME PREVISTA DAL CALENDARIO VIGENTE

Com. Stam. + foto