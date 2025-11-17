Avviso di messaggi phishing da falso CUP del Policlinico di Palermo

Il Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo informa che ad alcuni pazienti sono arrivati messaggi fraudolenti relativi al CUP (Centro Unico di Prenotazione). Si tratta di tentativi di phishing, inviati per carpire dati personali o sensibili.
Si precisa che il Policlinico non invia alcun messaggio di questo tipo. I messaggi che l’Azienda ospedaliera universitaria invia ai pazienti riguardano solo ed esclusivamente prenotazioni, modifiche o cancellazioni di appuntamenti.
Si invitano pertanto gli utenti a non cliccare su link sospetti, non fornire dati personali o informazioni sanitarie, segnalare eventuali messaggi dubbi ai nostri uffici o agli organi competenti.
Com. Stam. + foto
0 comments