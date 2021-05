E’ indetta una selezione, per soli titoli, per la formazione di 7 graduatorie di esperti tematici volte al conferimento di incarichi di collaborazione esterna per attività di assistenza tecnica a supporto dell’ente nella attuazione degli investimenti di cui al programma Recovery assistance for cohesion and the territories of Europe (react-eu), ai programmi della politica di coesione 2021 – 2027 e relativi programmi complementari.

I 7 incarichi sono distinti in 7 diversi Profili Professionali, corrispondenti ad altrettante graduatorie: A. Profilo (A) Capo progetto/Project Manager Ingegnere – Esperto in Smart City, Innovazione urbana e metropolitana, programmi comunitari – Profilo Senior Manager (15 anni). B. Profilo (B) Supporto al capo progetto/Project Manager, esperto in Smart City, Agenda Digitale, programmi comunitari – Profilo Senior (7 anni). C. Profilo (C) Ingegnere Esperto tematico in ambiente e rifiuti – Profilo Senior (7 anni). D. Profilo (D) Ingegnere Esperto tematico in ambiente e rifiuti – Profilo Middle (5 anni). E. Profilo (E) Ingegnere Esperto tematico in impianti, energia ed efficienza energetica – Profilo Senior (7 anni). F. Profilo (F) Ingegnere Esperto tematico in impianti, energia ed efficienza energetica – Profilo Middle (5 anni). G. Profilo (G) Esperto tematico in rendicontazione e controllo della spesa pubblica – Profilo Middle (5 anni).

La costituzione delle 7 graduatorie non necessita di alcun impegno di spesa da parte dell’Amministrazione e non impegna in alcun modo la stessa nei confronti dei candidati individuati.

La domanda di partecipazione alla selezione deve rispettare, pena l’esclusione, le prescrizioni e le modalità di trasmissione di seguito riportate: – essere redatta e conforme allo schema di “Modello di domanda di partecipazione alla selezione” di cui all’ Allegato A1 all’Avviso; – essere sottoscritta con firma autografa sull’ultima pagina (con firma per esteso e leggibile, in alternativa è possibile sottoscrivere la domanda di partecipazione in formato *.pdf con firma digitale PAdES); – essere trasmessa esclusivamente per via digitale a mezzo PEC, all’indirizzo: organismointermedio@cert.comune.palermo.it.

Scadenza entro la mezzanotte del 16 giugno 2021.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate dagli interessati esclusivamente tramite mail all’indirizzo P.E.C. organismointermedio@cert.comune.palermo.it

Maggiori informazioni al link: https://www.comune.palermo.it/amministrazione_trasparente.php?sel=5&asel=230

Com. Stam.