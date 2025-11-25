AVVISO IMPORTANTE: Il servizio ritiro pannolini sarà sospeso questa settimana e riavviato a partire dal primo dicembre con le seguenti modalità
Spostamento al giorno di martedì in turno pomeridiano per tutti gli step ad eccezione del quartiere Montepellegrino il cui servizio rimarrà fissato al giovedì pomeriggio.
A seguito delle consultazioni con i rappresentanti del territorio, si comunica che a partire da lunedì 1° dicembre, il servizio di ritiro pannolini nell’area del progetto PON Metro (raccolta porta a porta) subirà una modifica di calendario in alcuni quartieri.
Nuovo giorno e orario (Ogni martedì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30):
Il servizio di raccolta neiquartieri di Mondello (Piazzale Galatea); Tommaso Natale (via Bergamotto) e Sferracavallo (via Del Tritone) sarà spostato al martedì con turno pomeridiano.
Stessa sorte per l’istituzione del servizio di nuova costituzione per i quartieri di Cruillas (via Brunelleschi lato via Vanvitelli), Pallavicino (via della Resurrezione) e Arenella- Vergine Maria (ultimo sito individuato: Piazza Pottino, davanti ex Clinica Arenella), anch’esso spostato al martedì in turno pomeridiano (dalle 14:30 alle 17:30).
Servizio invariato per il quartiere Montepellegrino:
Il servizio di ritiro nel quartiere resta invariato e sarà espletato ogni giovedì in turno pomeridiano (dalle 14:30 alle 17:30).
Com. Stam.