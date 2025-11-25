Notizie

AVVISO IMPORTANTE: Il servizio ritiro pannolini sarà sospeso questa settimana e riavviato a partire dal primo dicembre con le seguenti modalità

• Bookmarks: 3

Spostamento al giorno di martedì in turno pomeridiano per tutti gli step ad eccezione del quartiere Montepellegrino  il cui servizio rimarrà fissato al giovedì pomeriggio. 

A seguito delle consultazioni con i rappresentanti del territorio, si comunica che a partire da lunedì 1° dicembre, il servizio di ritiro pannolini nell’area del progetto PON Metro (raccolta porta a porta) subirà una modifica di calendario in alcuni quartieri.

Nuovo giorno e orario (Ogni martedì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30):

Il servizio di raccolta neiquartieri di Mondello (Piazzale Galatea); Tommaso Natale (via Bergamotto) e Sferracavallo (via Del Tritone) sarà spostato al martedì con turno pomeridiano.

Stessa sorte per l’istituzione del servizio di nuova costituzione per i quartieri di Cruillas (via Brunelleschi lato via Vanvitelli), Pallavicino (via della Resurrezione) e Arenella- Vergine Maria (ultimo sito individuato: Piazza Pottino, davanti ex Clinica Arenella), anch’esso spostato al martedì in turno pomeridiano (dalle 14:30 alle 17:30).

Servizio invariato per il quartiere Montepellegrino:

Il servizio di ritiro nel quartiere resta invariato e sarà espletato ogni giovedì in turno pomeridiano (dalle 14:30 alle 17:30).

Com. Stam.

   

3 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
23 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *