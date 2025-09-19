Avviso importante mercato contadino

Si avvisa la cittadinanza che con Decreto Sindacale n. 42 del 19/9/2025, a causa dei lavori di recupero e sistemazione dell’area del mercato comunale ” ex giardino d’inverno”,
su espressa richiesta delle organizzazioni di categoria Coldiretti e FederAgri, il tradizionale ” mercato del contadino” si sposterà temporaneamente nello spiazzo antistante il cimitero comunale sito nella Via Lungomare Dante Alighieri a far data da sabato 20 Settembre 2025 fino alla data di ultimazione dei lavori prevista per il 30 Giugno 2026.
