Notizie

Avviso: Possibili disservizi servizio di raccolta RSU porta a porta per venerdì 17/10/2025 causa adesione lavoratori sciopero nazionale

• Bookmarks: 6

Si informa che domani, venerdì 17 ottobre 2025 potrebbero esserci disservizi al servizio di raccolta porta a porta di plastica e metalli a causa dello sciopero nazionale indetto

da Segreterie Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI e Fiadel, protesta cui hanno aderito i lavoratori e le lavoratrici delle aziende pubbliche e private dell’Igiene Ambientale.

Com. Stam. + foto

6 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
43 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *