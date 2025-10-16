Avviso: Possibili disservizi servizio di raccolta RSU porta a porta per venerdì 17/10/2025 causa adesione lavoratori sciopero nazionale
Si informa che domani, venerdì 17 ottobre 2025 potrebbero esserci disservizi al servizio di raccolta porta a porta di plastica e metalli a causa dello sciopero nazionale indetto
da Segreterie Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI e Fiadel, protesta cui hanno aderito i lavoratori e le lavoratrici delle aziende pubbliche e private dell’Igiene Ambientale.
Com. Stam. + foto
0 comments