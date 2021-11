Avviso Via Libica

Trapani: Si comunica che in seguito ai danni causati dal maltempo dei giorni scorsi, i lavori di ripristino della rete elettrica presso gli uffici comunali di via Libica dureranno non meno di tre giorni, quindi almeno sino a mercoledì 17 Novembre 2021.

Di concerto con i dirigenti interessati, il personale del V settore Patrimonio si trasferirà presso la sede dell’Ufficio Tecnico di via Passo Mura di Tramontana garantendo comunque lo sportello per il pubblico in via Libica (info al numero 331/2662236). Anche il personale del IV settore Pubblica Istruzione garantirà lo sportello per il pubblico in via Libica dalle 9 alle 12:30 (info al numero 320/9187964). Gli uffici del III settore (SUAP e SUE) garantiranno lo sportello con il pubblico in via Libica e sono reperibili al numero 331/2720267. L’Amministrazione è al lavoro per risolvere nel più breve tempo possibile le criticità derivanti da cause di forza maggiore. Ci scusiamo con la cittadinanza per i disagi.

Com. Stam.