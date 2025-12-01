Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, concorso per infermierə Scadenza ravvicinata

E’ stato pubblicato il bando del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma

per la copertura di 41 posti di infermierə presso diverse aziende del Sistema Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna. E’ previsto l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato.

I posti saranno così distribuiti:

10 posti presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;

10 posti presso l’Azienda USL di Parma;

10 posti presso l’Azienda USL di Piacenza;

5 posti presso l’Azienda USL di Reggio Emilia;

1 posto presso l’Azienda USL di Modena;

5 posti presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Per candidarsi, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge, è necessario avere requisiti specifici come: possesso della Laurea in Infermieristica abilitante alla professione sanitaria di infermiere ovvero possesso del Diploma Universitario di Infermiere o di diplomi o attestati conseguiti in base ai precedenti ordinamenti e riconosciuti e iscrizione al relativo albo/ordine professionale. Sono previste ai fini della selezione una prova scritta, una pratica ed una orale.

Il termine per inviare la domanda di ammissione è l’11 dicembre 2025 Clicca qui per consultare il bando completo.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani