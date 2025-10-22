Azienda sanitaria provinciale di Trapani e Unicredit insieme per il Terzo Settore

Al via la collaborazione tra l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani e UniCredit sui temi sanitari e finanziari. L’Asp e l’Istituto di credito, puntano alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa che mira ad avviare diverse linee di collaborazione. UniCredit già gestisce la tesoreria dell’ASP ed è la banca delle movimentazioni dell’Azienda.

Tra gli ambiti di collaborazione verrà prestata un’attenzione particolare al Terzo Settore. UniCredit supporta la crescita delle organizzazioni del Terzo Settore attraverso un’offerta bancaria dedicata, mettendo a disposizione una piattaforma per la raccolta fondi e offrendo contributi a fondo perduto per specifici progetti sociali.

“Tra gli obiettivi che intendiamo perseguire c’è anche il venire incontro alle esigenze dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale – afferma Sabrina Pulvirenti, Commissario straordinario dell’Asp Trapani – assicurando sessioni di informazioni a tutela del consumatore, con temi legati al mondo bancario come, ad esempio, consigli per impiegare al meglio la propria pensione o il Tfr”.

“Vogliamo essere vicini alle famiglie – spiega Renato Mancini, Area Manager di UniCredit – e alle imprese per cercare di agevolarle nella realizzazione dei loro sogni, seguendole in quelle che possono essere scelte consapevoli. Ad esempio, guidandoli nell’acquisto della casa o per l’apertura di una attività per i loro figli”.

Com. Stam. + foto ASP Trapani