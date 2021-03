Con i concorsi indetti dall’Azienda Zero Padova sono previste assunzioni a tempo indeterminato per oltre 57 ingegneri. L’Azienda, istituita nel 2016, opera per la Regione Veneto e organizza e controlla tutte le Ulss del territorio.

Sono richiesti in particolare, oltre ai requisti previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, per i vari profili professionali:

Collaboratori Tecnici Professionali – Ingegneri Gestionali – Cat. D.Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale in LM-31 Ingegneria Gestionale oppure altri titoli indicati nel bando.

Collaboratori Tecnici Professionali – Ingegneri Informatici – Cat. D.Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale in LM-32 Ingegneria Informatica oppure altri titoli indicati nel bando.

Collaboratori Tecnici Professionali – Ingegneri Meccanici – Cat. D. Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale in LM-33 Ingegneria meccanica oppure altri titoli equipollenti.

Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Elettronico – Cat. D. Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale in LM-29 Ingegneria elettronica, LM-25; Ingegneria dell’automazione oppure altri titoli indicati nel bando.

Collaboratori Tecnici Professionali – Ingegneri Biomedici – Cat. D. Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale in LM-21 ingegneria Biomedica oppure altri titoli equipollenti.

Dirigenti Ingegneri Civili – Edili – Cat. D. Requisiti necessari: laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM-24) oppure altri titoli indicati nel bando; cinque anni di servizio effettivo , prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, o in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni; iscrizione all’albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri, sezione A – settore civile e ambientale.

Collaboratori Tecnici Professionali – Ingegneri Civili – Cat. D. Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale in LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei servizi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura oppure altri titoli indicati nel bando.

Collaboratori Tecnici Professionali – Ingegneri Elettrici – Cat. D.Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale in LM-28 Ingegneria elettrica, LM-26 Ingegneria della sicurezza oppure altri titoli indicati nel bando.

Oltre alla valutazione dei titoli si svolgeranno tre prove d’esame, una scritta, una pratica ed una orale. Il termine per presentare le domande di partecipazione è il 4 Aprile 2021. Per altre informazioni e per consultare i bandi cliccare qui

Com. Stam. Fonte Informa Giovani