Azzurri a caccia di medaglie nella terza prova di Coppa del Mondo Lead e Speed a Chamonix

Si svolgerà in Place du Mont Blanc a Chamonix la terza tappa di Coppa del Mondo Lead, dopo le prove di Wujiang e Innsbruck, e la terza tappa di Coppa del Mondo Speed, dopo Wujiang e Salt Lake City.

Nella specialità con corda e imbrago gli azzurri che ci rappresenteranno in Alta Savoia saranno Marcello Bombardi, Giorgio Tomatis (entrambi di Centro Sportivo Esercito), Stefano Ghisolfi e Filip Schenk (entrambi di Fiamme Oro). I 4 atleti, dopo aver partecipato alle Olympic Qualifier Series sono stati fra i protagonisti del Campionato Italiano Lead disputato lo scorso weekend a Curno (BG), dove Ghisolfi ha conquistato l’argento e Schenk il bronzo.

In campo femminile potremo contare sulla neo Campionessa Italiana Claudia Ghisolfi (Fiamme Oro), sulla detentrice della Coppa Italia Lead, nonché bronzo al Campionato Italiano, Ilaria Maria Scolaris (Sasp Torino ASD) e su Federica Mabboni (Crazy Center) argento in Coppa Italia Assoluta e quarta nel Campionato Italiano.

Nella specialità di velocità invece i nostri portabandiera saranno: il Campione del Mondo Matteo Zurloni, che sfrutterà questa importante competizione come banco di prova in vista dell’avventura olimpica, fra meno di un mese; Luca Robbiati (Stone Age S.S.D.), che ha recentemente conquistato una medaglia d’argento in Coppa Europa ad Augsburg, dopo quella già messa in bacheca a marzo a Lublin; i 3 sprinter del Team che ha partecipato alle OQS: Ludovico Fossali (Centro Sportivo Esercito), detentore della Coppa Italia 2024, oro in Coppa Europa a Mezzolombardo e quarto in Coppa del Mondo a Wujiang; Gian Luca Zodda (Fiamme Oro), oro in Coppa Europa a Lublin e bronzo in Coppa Italia Assoluta; Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz), vice Campione Italiano.

Sul fronte femminile potremo contare sulla futura olimpica Beatrice Colli (Fiamme Oro), che ha conquistato a Budapest il pass per le Parigi 2024 e che potrà così mettersi alla prova prima della competizione a cinque cerchi. Saranno in gara anche Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito), Campionessa Italiana Speed, oro in Coppa Europa a Mezzolombardo, e Agnese Fiorio (Arco Climbing), Campionessa Italiana Under 20, argento in Coppa Europa a Mezzolombardo.

Il programma di gara prevede per venerdì 12 luglio a partire dalle 18,45 le qualifiche Speed (prima femminili e poi maschili). Sabato 13 luglio alle ore 9.00 partiranno le qualifiche Lead maschili e femminili, mentre alle ore 21.00 sarà la volta delle emozionanti finali di Speed. Domenica 14 luglio si disputeranno alle ore 10.00 le semifinali Lead, alle ore 20.30 la finale femminile e alle ore 21.25 circa la finale maschile, seguite dalla cerimonia di premiazione.

Sarà possibile seguire le semifinali e le finali in diretta su Eurosport e sulla piattaforma digitale Discovery Plus.

Perciò tutti pronti a tifare per i nostri azzurri fino all’ultima presa!

Com. Stam. + foto FASI