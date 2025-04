Azzurri a Cipro per la Terza Prova di Coppa del Mondo ISSF Lo Skeet in partenza l’1 maggio, il Trap arriverà martedì 6 maggio

Roma – Solo dieci giorni di paura dopo la Coppa del Mondo in Perù ed il Tiro a Volo Mondale si ritrova a Nicosia (CYP) per la terza Prova di Coppa del Mondo ISSF, in programma sulle pedane dell’Olympic Shooting Range “Lakis Psimolophitis”.

In totale saranno 351 gli atleti in gara in rappresentanza di 54 Nazioni. I primi a gareggiare saranno gli specialisti di Skeet. La Squadra italiana, guidata dal Direttore Tecnico Nazionale Luigi Lodde, partirà domattina da Roma e già dal 2 maggio inizierà gli allenamenti liberi.

A rappresentarci in questa competizione saranno Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD) e Valerio Palmucci (Fiamme Oro) di Fiano Romano (RM) al maschile e Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM), Martina Maruzzo (Esercito) di Nanto (VI) e Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI) al femminile. In pedana per i soli punti del Ranking ISSF ci saranno Marco Sablone (Fiamme Oro) e Damina Paolacci (Fiamme Oro) entrambi di Roma.

Per loro il primo appuntamento ufficiale sarà con i Pre-Event Training domenica 4 maggio, mentre la gara vera e propria si svolgerà nelle giornate di lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 maggio.

Martedì 6 maggio arriverà a Nicosia anche la Squadra di Trap guidata dal Direttore Tecnico Marco Conti. Con lui viaggeranno Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Fabio Sollami di Caltanissetta e Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM) per la Squadra Maschile e Marialucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA), Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE) ed Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA) per quella femminile. In pedana solo per i punti del Ranking ISSF anche Angelo Scalzone (Esercito) di Trecate (NO) e Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD). Per loro gli allenamenti ufficiali sono fissati per giovedì 8 maggio, mentre la gara si svolgerà venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD); Valerio Pamucci (Fiamme Oro) di Fiano Romano (RM). RPO: Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma.

Ladies: Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM); Martina Maruzzo (Esercito) di Nanto (VI); Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI). RPO: Damina Paolacci (Fiamme Oro) di Roma.

Direttore Tecnico: Luigi Agostino Lodde.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Fabio Sollami di Caltanissetta; Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM). RPO: Angelo Scalzone (Esercito) di Trecate (NO).

Ladies: Marialucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA). RPO: Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Capo Missione: Roberta Pelosi.

PROGRAMMA

Domenica 04 maggio Allenamenti Ufficiali Skeet

Lunedì 05 maggio Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

Martedì 06 maggio Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

Mercoledì 07 maggio Gara Skeet Maschile e Femminile (25 piattelli)

13:30 Finale Skeet Femminile

15.00 Finale Skeet Maschile

Giovedì 08 maggio Allenamenti Ufficiali Trap

Venerdì 09 maggio Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Sabato 10 maggio Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:00 Finale Trap Femminile

16:30 Finale Trap Maschile

Domenica 11 maggio Gara Trap Mixed Team

15:00 Medal Matches Mixed Team Trap

16:45 Cerimonia di Chiusura

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana.

