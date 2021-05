Nell’impianto del Trap Concaverde in gara 416 tiratori da 62 Nazioni Azzurri a Lonato per la 3ª Coppa del Mondo ISSF Inizia lo Skeet in gara da domenica 9 a mercoledì 12 maggio

Lonato del Garda (BS) – La Coppa del Mondo ISSF di Trap e Skeet ha preso il via al Trap Concaverde di Lonato del Garda (BS) con l’arrivo ufficiale delle delegazioni. In gara 416 tiratori in rappresentanza di 62 Nazioni, accompagnati da 182 tra allenatori ed officials. Per tutti è stato predisposto un protocollo anti-Covid molto rigoroso in modo da garantire la massima sicurezza.

Domani alle 18.00 presso l’impianto gardesano ci sarà la Cerimonia di Apertura riservata alle sole autorità. Nella giornata si svolgeranno anche gli allenamenti ufficiali per gli specialisti di Skeet. In rappresentanza dell’Italia il Direttore Tecnico Nazionale Andrea Benelli ha scelto di schierare Tammaro Cassendro (Carabinieri) di Caserta, Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS) e Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PO) per la squadra maschile e Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD) e Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM) per quella femminile. In gara ci saranno anche Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE), Martina Bartolomei (Carabinieri) di Laterina (AR) e Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT) per la classifica degli MQS (tiratori che devono acquisire il punteggio minimo per la partecipazione olimpica, ndr) e Christian Ghilli (Fiamme Oro) di Montecatini Val di Cecina (PI), Giammarco Tuzi (Fiamme Oro) di Fonte Nuova (RM), Francesca Del Prete (Fiamme Oro) di Cisterna (LT) e Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI) chiamati a gareggiare per acquisire punti per il ranking 2021.

“Competere in una Coppa del Mondo è sempre molto impegnativo e quando si gareggia “in casa” lo è ancora di più – ha dichiarato Benelli – Tutti i componendi della squadra si sono preparati al meglio per ben figurare e daranno il massimo. Lo faranno per loro stessi, per la squadra e per onorare la memoria di un caro amico che è scomparso ieri. Daniele Cioni, ex tiratore azzurro e tecnico internazionale ha perso la sua battaglia contro il Covid lasciando un grande vuoto in tutti quelli che lo conoscevano. Per me e per tutti i tiratori in gara in questa Coppa del Mondo era un grande amico. A lui va il nostro pensiero ed alla sua famiglia il nostro abbraccio”.

La gara prenderà il via domenica 9 maggio con i primi 75 piattelli di qualificazione e proseguirà lunedì 10 maggio con le finali individuali.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassendro (Carabinieri) di Caserta; Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PO).

MQS: Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE).

Extra: Christian Ghilli (Fiamme Oro) di Montecatini Val di Cecina (PI); Giammarco Tuzi (Fiamme Oro) di Fonte Nuova (RM)

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM).

MQS: Martina Bartolomei (Carabinieri) di Laterina (AR); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Extra: Francesca Del Prete (Fiamme Oro) di Cisterna (LT); Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Luca Miotto (Carabinieri) di Ciliverghe (BS); Diego Valeri (Fiamme Oro) di Artena (RM).

MQS: Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Trevi (PG); Alberto Facci (Fiamme Oro) di Marano Vicentino (VI).

Extra: Edoardo Antonioli (Carabinieri) di Solarolo (RA).

Ladies: Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Solarolo (RA); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

MQS: Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Sofia Littamè di Baone (PD).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA

Sabato 8 maggio Allenamenti Ufficiali Skeet

Ore 18.00 Cerimonia di Apertura

Domenica 9 maggio Gara Skeet Maschile e Femminile Individuale (75 piattelli)

Gara Skeet Maschile e Femminile Squadre

Lunedì 10 maggio Gara Skeet Maschile e Femminile Individuale (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile e Femminile Squadre

Ore 16.30 Finale Skeet Femminile

Ore 17.45 Finale Skeet Maschile

Martedì 11 maggio Gara Skeet Maschile e Femminile Squadre

Ore 15.30 Finale Skeet Squadre Femminile

Ore 17.00 Finale Skeet Squadre Maschile

Mercoledì 12 maggio Allenamenti Ufficiali di Trap

Gara Skeet Mixed Team

Ore 15.30 Finale Skeet Mixed Team

Giovedì 13 maggio Gara Trap Maschile e Femminile Individuale (75 piattelli)

Gara Trap Maschile e Femminile Squadre

Venerdì 14 maggio Gara Trap Maschile e Femminile individuale (50 piattelli)

Gara Trap Maschile e Femminile Squadre

Ore 16.30 Finale Trap Femminile

Ore 17.45 Finale Trap Maschile

Sabato 15 maggio Gara Trap Maschile e Femminile Squadre

Ore 14.30 Finale Trap Squadre Femminile

Ore 16.00 Finale Trap Squadre Maschile

Sabato 15 maggio Gara Trap Mixed Team

Ore 16:30 Finale Trap Mixed Team

Ore 18.00 Cerimonia di chiusura

