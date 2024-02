Azzurri in Marocco per la Seconda Coppa del Mondo ISSF Oggi in viaggio la Squadra di Trap, il 7 febbraio toccherà allo Skeet

Rabat (MAR) – La Squadra Azzurra di Trap del Direttore Tecnico Nazionale Marco Conti ha lasciato da poco l’Italia con destinazione Rabat (MAR) per partecipare alla seconda Prova di Coppa del Mondo ISSF della stagione 2024.

Nell’anno olimpico gli appuntamenti sono iniziati prima del consueto e a solo una settimana di distanza dalla Prima Coppa del Mondo a Il Cairo (EGY) il Tiro a Volo mondiale si ritrova in Marocco per cimentarsi di nuovo in una gara impegnativa.

Forte delle quattro Carte Olimpiche già conquistate, il massimo per ogni nazione nella specialità, il tecnico umbro ha potuto applicare il turn over, e convocare una squadra completamente diversa rispetto all’appuntamento egiziano.

In pedana da lunedì 5 febbraio per gli allenamenti ufficiali ci saranno Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP) e Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli per la squadra maschile e Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA) e Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA) per quella femminile. In gara solo per i punti ranking anche Giulio Nelli (Fiamme Oro) di Calci (PI), Gianmarco Barletta (Fiamme Gialle) di Contursi Terme (SA), Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI) e Sofia Littamè (Aeronautica) Baone (PD).

La gara si svolgerà il 6 e 7 febbraio, giorno in cui partirà alla volta di Rabat anche la Squadra Azzurra di Skeet.

In questo caso il Direttore Tecnico Nazionale Andrea Benelli ha dovuto confermare la Squadra già in gara in Egitto per assicurarsi punti ranking importanti in funzione della conquista dell’ultimo pass mancante all’Italia, ovvero quello maschile.

In gara ci saranno, quindi, Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS) e Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Al femminile gareggeranno Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM), Martina Maruzzo di Nanto (VI) e Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli. RPO: Giulio Nelli (Fiamme Oro) di Calci (PI); Gianmarco Barletta (Fiamme Gialle) di Contursi Terme (SA).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA). RPO: Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI); Sofia Littamè (Aeronautica) Baone (PD).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM); Martina Maruzzo di Nanto (VI); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA

Lunedì 05 Febbraio Allenamenti Ufficiali Trap

Martedì 06 Febbraio Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Mercoledì 07 Febbraio Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

14:30 Finale Trap Femminile

16.00 Finale Trap Maschile

Giovedì 08 Febbraio Allenamenti Liberi

Venerdì 09 Febbraio Allenamenti Ufficiali Skeet

Sabato 10 Febbraio Gara Skeet Maschile e Femminile (75 piattelli)

Domenica 11 Febbraio Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

14:30 Finale Skeet Femminile

16.00 Finale Skeet Maschile

Lunedì 12 Febbraio Gara Skeet Mixed Team

16:00 Medal Matches Mixed Team Skeet

Com. Stam. + foto